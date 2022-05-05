Пермские депутаты трудоустраивают во власть своих детей и братьев

Депутаты формируют новый состав молодежного парламента Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В новый состав молодежного парламента Пермского края войдут дети, братья, сестры и прочие родственники действующих депутатов заксобрания. Руководитель фракции КПРФ Анна Баранова видит в младопарламентариях свою сестру Марию Баранову, лидер «Новый людей» Денис Шитов — брата Кирилла Шитова, единорос Вагаршак Сарксян — сына Евгения Сарксяна, Александр Буторин — дочь Диану Буторину. Проект постановления есть у URA.RU.

«В соответствии с пунктом 5.6 Положения о молодежном парламенте при законодательном собрании Пермского края, с 27 мая 2022 года наделить полномочиями членов молодежного парламента следующих лиц: Буторину Диану Александровну, направленную депутатом по округу №5, Сарксяна Евгения Вагаршаковича, направленного фракцией „Единая Россия“, Баранову Марию Михайловну, направленную фракцией КПРФ, Шитова Кирилла Борисовича от фракции „Новые люди“», — отмечается в документе. Депутат Геннадий Шилов выдвинул Елену Сухих, но это, говорит источник в политэлитах, лишь однофамилица спикера Валерия Сухих.

Состав молодежного парламента меняется почти полностью. Полномочия предыдущего состава истекли. Денис Шитов пояснил URA.RU, что выдвинул брата Кирилла, так как посчитал, что «ему будет это полезно и у него есть интерес к политике». Анна Баранова и Александр Буторин не ответили на запрос URA.RU.