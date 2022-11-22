22 ноября 2022

Челябинец расстрелял машину соседа из арбалета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, полицейский, полиция
Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия Фото:

В Златоусте (Челябинская область) местный житель расстрелял из арбалета машину соседа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчин открыл стрельбу, так как ему мешала громко играющая соседская музыка.

«Мужчина воспользовался своим спортивным арбалетом и произвел не менее двух выстрелов в автомобиль, припаркованный возле дома, который, как он считал, принадлежит его соседу — нарушителю тишины. Однако транспортное средство принадлежит жителю соседнего подъезда», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что арбалетчик уже ранее был судим. Сейчас на него вновь завели уголовные дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (порча чужого имущества) и ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Мужчина несколько раз выстрели по автомобилю из арбалета
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В Златоусте (Челябинская область) местный житель расстрелял из арбалета машину соседа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчин открыл стрельбу, так как ему мешала громко играющая соседская музыка. «Мужчина воспользовался своим спортивным арбалетом и произвел не менее двух выстрелов в автомобиль, припаркованный возле дома, который, как он считал, принадлежит его соседу — нарушителю тишины. Однако транспортное средство принадлежит жителю соседнего подъезда», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что арбалетчик уже ранее был судим. Сейчас на него вновь завели уголовные дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (порча чужого имущества) и ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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