Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) местный житель расстрелял из арбалета машину соседа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчин открыл стрельбу, так как ему мешала громко играющая соседская музыка.

«Мужчина воспользовался своим спортивным арбалетом и произвел не менее двух выстрелов в автомобиль, припаркованный возле дома, который, как он считал, принадлежит его соседу — нарушителю тишины. Однако транспортное средство принадлежит жителю соседнего подъезда», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что арбалетчик уже ранее был судим. Сейчас на него вновь завели уголовные дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (порча чужого имущества) и ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Мужчина несколько раз выстрели по автомобилю из арбалета Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области