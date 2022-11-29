Силовики поймали в Кольцово преступника из Санкт-Петербурга

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Полиция поймала мужчину, когда он сходил с самолета Фото:

Силовики Екатеринбурга задержали мужчину, который украл в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) смарт-часы за 16 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«Транспортные полицейские Кольцово задержали мужчину, который похитил дорогостоящие часы в аэропорту Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что в краже часов за 16 тысяч подозревается 31-летний мужчина. Он увидел аксессуар на ленте интроскопа во время проверки багажа и спрятал их в карман.

По версии следствия, после кражи он сел в самолет до Санкт-Петербурга. Однако при сходе с рейса вора поймали и доставили в полицию.

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Силовики Екатеринбурга задержали мужчину, который украл в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) смарт-часы за 16 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. «Транспортные полицейские Кольцово задержали мужчину, который похитил дорогостоящие часы в аэропорту Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что в краже часов за 16 тысяч подозревается 31-летний мужчина. Он увидел аксессуар на ленте интроскопа во время проверки багажа и спрятал их в карман. По версии следствия, после кражи он сел в самолет до Санкт-Петербурга. Однако при сходе с рейса вора поймали и доставили в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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