Силовики поймали в Кольцово преступника из Санкт-Петербурга

Полиция поймала мужчину, когда он сходил с самолета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики Екатеринбурга задержали мужчину, который украл в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) смарт-часы за 16 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«Транспортные полицейские Кольцово задержали мужчину, который похитил дорогостоящие часы в аэропорту Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что в краже часов за 16 тысяч подозревается 31-летний мужчина. Он увидел аксессуар на ленте интроскопа во время проверки багажа и спрятал их в карман.

По версии следствия, после кражи он сел в самолет до Санкт-Петербурга. Однако при сходе с рейса вора поймали и доставили в полицию.