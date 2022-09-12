Telegram-канал URA.RU попал в топ-30 самых цитируемых в России

Telegram-канал URA.RU попал в рейтинг самых популярных среди российских СМИ в августе. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия».
В списке лучших каналов российских СМИ в августе, telegram-канал URA.RU оказался на 30 месте и получил 558 цитат. В топе рядом с URA.RU такие каналы как «Осторожно, новости», «Baza» и другие.
Рейтинг построен по количеству цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 по 31 августа 2022 года. Исследование проводилось на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч источников, уточнили представители сервиса. Ранее telegram-канал URA.RU возглавил рейтинг самых цитируемых региональных СМИ в РФ.
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