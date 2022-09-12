Telegram-канал URA.RU попал в топ-30 самых цитируемых в России

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Российское Информационное Агентство URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, ura ru
Согласно исследованию, в июне telegram-канал URA.RU процитировали 558 раз Фото:

Telegram-канал URA.RU попал в рейтинг самых популярных среди российских СМИ в августе. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия».

В списке лучших каналов российских СМИ в августе, telegram-канал URA.RU оказался на 30 месте и получил 558 цитат. В топе рядом с URA.RU такие каналы как «Осторожно, новости», «Baza» и другие.

Рейтинг построен по количеству цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 по 31 августа 2022 года. Исследование проводилось на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч источников, уточнили представители сервиса. Ранее telegram-канал URA.RU возглавил рейтинг самых цитируемых региональных СМИ в РФ.

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Telegram-канал URA.RU попал в рейтинг самых популярных среди российских СМИ в августе. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия». В списке лучших каналов российских СМИ в августе, telegram-канал URA.RU оказался на 30 месте и получил 558 цитат. В топе рядом с URA.RU такие каналы как «Осторожно, новости», «Baza» и другие. Рейтинг построен по количеству цитат telegram-каналов в российских СМИ с 1 по 31 августа 2022 года. Исследование проводилось на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч источников, уточнили представители сервиса. Ранее telegram-канал URA.RU возглавил рейтинг самых цитируемых региональных СМИ в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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