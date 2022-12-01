01 декабря 2022

В Челябинске школьный автобус попал в серьезную аварию. Фото

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, кирпич, площадь ленина, полиция, дпс, запрещающий знак, ограничительная лента
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Фото:

В Челябинске на Свердловском тракте в серьезную аварию попал школьный микроавтобус с надписью «Дети». Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, в момент ДТП школьников в салоне не было.

«Сейчас инспекторы ГИБДД работают на месте ДТП и оформляют документы. Детей в салоне в момент аварии не было, по предварительной информации никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

Как сообщают URA.RU читатели, школьный автобус столкнулся с грузовиком на въезде в Челябинск. Машина сильно пострадала. У нее полностью разбита передняя часть, а в пассажирском салоне вылетели стекла.

Фото:
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В Челябинске на Свердловском тракте в серьезную аварию попал школьный микроавтобус с надписью «Дети». Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, в момент ДТП школьников в салоне не было. «Сейчас инспекторы ГИБДД работают на месте ДТП и оформляют документы. Детей в салоне в момент аварии не было, по предварительной информации никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. Как сообщают URA.RU читатели, школьный автобус столкнулся с грузовиком на въезде в Челябинск. Машина сильно пострадала. У нее полностью разбита передняя часть, а в пассажирском салоне вылетели стекла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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