Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске на Свердловском тракте в серьезную аварию попал школьный микроавтобус с надписью «Дети». Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, в момент ДТП школьников в салоне не было.

«Сейчас инспекторы ГИБДД работают на месте ДТП и оформляют документы. Детей в салоне в момент аварии не было, по предварительной информации никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

Как сообщают URA.RU читатели, школьный автобус столкнулся с грузовиком на въезде в Челябинск. Машина сильно пострадала. У нее полностью разбита передняя часть, а в пассажирском салоне вылетели стекла.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинску