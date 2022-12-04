04 декабря 2022

Челябинец избил падчерицу на глазах малолетних подруг

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Мужчине назначили 160 часов обязательных работ Фото:

Житель Карталов (Челябинская область) избил 11-летнюю падчерицу на глазах малолетних подруг. Об этом URA.RU сообщили 5 декабря в пресс-службе областной прокуратуры.

«В мае 2022 года 42-летний житель Карталов во дворе многоквартирного дома во время конфликта с малолетней падчерицей схватил ребенка за волосы и потянул вверх. Девочка упала на землю, а отчим нанес ей не менее двух ударов ногой. Из-за ударов девочка получила кровоподтеки на ногах», — заявили в пресс-службе ведомства.

Очевидцами преступления были две малолетние подруги потерпевшей. Суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ (побои).

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Житель Карталов (Челябинская область) избил 11-летнюю падчерицу на глазах малолетних подруг. Об этом URA.RU сообщили 5 декабря в пресс-службе областной прокуратуры. «В мае 2022 года 42-летний житель Карталов во дворе многоквартирного дома во время конфликта с малолетней падчерицей схватил ребенка за волосы и потянул вверх. Девочка упала на землю, а отчим нанес ей не менее двух ударов ногой. Из-за ударов девочка получила кровоподтеки на ногах», — заявили в пресс-службе ведомства. Очевидцами преступления были две малолетние подруги потерпевшей. Суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ (побои).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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