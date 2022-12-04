Пермячка обманула краевое минприроды, продав лес

За продажу деревьев женщина должна заплатить 201 тыс. рублей минприроды Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Пермского края обманула региональное министерство природных ресурсов, продав срубленные лесные насаждения. Деревья женщина купила для строительства собственного дома и по договору продавать их третьим лицам не могла, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Согласно акту осмотра территории земельного участка заготовленная древесина по договору купли-продажи лесных насаждений на участке отсутствует. Древесина Дюдиной Н.В. была отчуждена либо передана третьему лицу», — говорится в решении.

Пермячка купила лесные насаждения на участке около Гремячинска у минприроды. Согласно договору, женщина могла использовать деревья только для собственных нужд, в частности для постройки дома и придомовых строений. Во время проверки участка специалисты ЖКХ администрации округа обнаружили, что там уже спилены все лесные насаждения, но отсутствуют сами спиленные деревья и следы каких-либо работ. От пермячки потребовали разъяснений, но ответчик требования проигнорировала. Тогда выяснилось, что деревья были проданы третьим лицам, что нарушает договор купли-продажи. Минприроды потребовало у пермячки возместить ущерб в размере 403 тыс. рублей. Суд сократил требуемую сумму вдвое — до 201 тыс. рублей.