Авария произошла ночью на въезде в город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Сибирском тракте в Екатеринбурге грузовик MAN врезался в ВАЗ-21099, в итоге легковушку отбросило на другой автомобиль. В ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного авто, рассказали URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель ВАЗ-21099 двигался по Сибирскому тракту со стороны Тюмени в город. За ним ехал MAN. ВАЗ сбросил скорость, чтобы пропустить автомобиль на развороте. В этот момент MAN въехал в „девяносто девятую“, которую отбросило на KIA, двигавшуюся в попутном направлении», — рассказали в ГИБДД.

В результате с места аварии с различными травмами госпитализировали водителя и пассажира ВАЗа. Они находятся в 36-й больнице.