05 декабря 2022

В Екатеринбурге два человека попали в больницу после ДТП с участием фуры. Фото

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Авария произошла ночью на въезде в город Фото:

На Сибирском тракте в Екатеринбурге грузовик MAN врезался в ВАЗ-21099, в итоге легковушку отбросило на другой автомобиль. В ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного авто, рассказали URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель ВАЗ-21099 двигался по Сибирскому тракту со стороны Тюмени в город. За ним ехал MAN. ВАЗ сбросил скорость, чтобы пропустить автомобиль на развороте. В этот момент MAN въехал в „девяносто девятую“, которую отбросило на KIA, двигавшуюся в попутном направлении», — рассказали в ГИБДД.

В результате с места аварии с различными травмами госпитализировали водителя и пассажира ВАЗа. Они находятся в 36-й больнице.

От удара грузовика у автомобиля ВАЗ смялся багажник
Фото:

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На Сибирском тракте в Екатеринбурге грузовик MAN врезался в ВАЗ-21099, в итоге легковушку отбросило на другой автомобиль. В ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного авто, рассказали URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель ВАЗ-21099 двигался по Сибирскому тракту со стороны Тюмени в город. За ним ехал MAN. ВАЗ сбросил скорость, чтобы пропустить автомобиль на развороте. В этот момент MAN въехал в „девяносто девятую“, которую отбросило на KIA, двигавшуюся в попутном направлении», — рассказали в ГИБДД. В результате с места аварии с различными травмами госпитализировали водителя и пассажира ВАЗа. Они находятся в 36-й больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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