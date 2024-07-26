Дружил с Дедом Хасаном и Япончиком: путь осужденного свердловского «вора в законе» Сухача

Свердловский авторитет Сухач, получивший новый срок, дружил с Дедом Хасаном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, зона, колония, тюрьма, наколка, ИК, уголовники, зэк, руки арестанта, тату, асав, зевс, сэр, свобода это рай, все менты ублюдки, all cops are bastards, руки
Олег Сухочев родился в Нижнем Тагиле Фото:

Получивший новый тюремный срок уроженец Нижнего Тагила и «вор в законе» Олег Сухочев по прозвищу Сухач был одним из компаньонов экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и входил в окружение королей преступного мира Деда Хасана (Аслан Усоян) и Япончика (Вячеслав Иваньков). URA.RU приводит справку одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Свердловской области.

Криминальная карьера Сухача

Сухочев родился 26 марта 1963 года в Нижнем Тагиле. Его «короновали» в 2008 году вместе с авторитетом Сергеем Асатряном (Осетрина-младший или Сережа Бентли) в Москве при участии криминальных лидеров Деда Хасана, Япончика и Темури Мирзоева (Тимур Свердловский). Сухачу тогда было 45 лет.

Приговор по делу о массовой драке у ТЦ Дирижабль. Екатеринбург
Сухочев тесно общался с лидерами криминального мира
Фото:

Получив новый статус, Сухочев стал «смотрящим» (тот, кто может решать вопросы, отнесенные к ведению воров, и отвечающий за ситуацию в отдельных районах, — прим. ред.) за Нижним Тагилом. Для этого авторитетам пришлось «раскороновать» Кор-Оглы Джамоевича Мамедова по прозвищу Каро. Это произошло из-за конфликта с Дедом Хасаном. Сухач следил за соблюдением криминальных порядков и активно пропагандировал «воровские идеи». Он разрешал бандитские конфликты, а также подтверждал статусы других преступников.

В 2010 году после покушения на Хасана Сухочев перебрался в Москву, передав бразды правления Каро. Правда, там его почти сразу же задержали силовики. Его обвинили в хранении наркотиков — при задержании у него нашли 4,5 грамма гашиша. 26 ноября Хорошевский райсуд Москвы назначил ему год условного лишения свободы. Сухач обжаловал приговор, но суд его апелляцию отклонил.

Связь с Контеевым

«Вор в законе» дружил с бывшим вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым. С 2000-х Сухач выполнял различные поручения чиновника. Одним из таковых была организация трафика овощей и фруктов исключительно на овощебазу №4 в Екатеринбурге.

Статья по теме
Как Виктор Контеев лишился своих миллионов

В середине 2011 года Контеева задержали и вменили ему организацию убийства двух человек в Курганской области (позже суд переквалифицирует его действия в подстрекательство к убийствам). Уголовное дело, в котором жертвами стали два представителя криминального мира, значилось как бесфигурантное еще с 2005 года.

После этого Контеева обвинили в вымогательстве доли овощебазы, легализации имущества, полученного преступным путем, и взятке. В 2014-м он получил 18 лет тюрьмы (при этом суд оправдал экс-вице-мэра по эпизоду с легализацией доходов базы). Параллельно с этим — в 2012 году — сыщики задержали Сухача по подозрению в организации убийств. В сопровождении конвоя его доставили из Москвы в Свердловскую область.

В феврале 2014 года суд отправил Сухочева за решетку на 20 лет. Вскоре последовал новый судебный процесс. За вымогательство и покушение на убийство авторитету присудили еще 11 лет заключения. При частичном сложении приговоров срок составил — 22 года колонии строгого режима.

Последнее уголовное дело

Летом 2019-м против Сухача возбудили новое уголовное дело. В том году в Уголовном кодексе РФ появилась статья 210.1 — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как считает следствие, Сухач не отрекся от своего статуса, его «воровские идеи» никуда не пропали и «продолжили существование в формате видеосвязи». Когда Сухочев попал за решетку в Балашове (Саратовская область), то подтвердил одному из арестантов свой статус. По тюрьме он распространил «прогон» (приветственное письмо — прим. ред.), где указал, как проходила «коронация».

Через полгода авторитет попал в Минусинскую тюрьму (Красноярский край). Там, как пишет прокуратура региона, он объявил об изгнании из «воровского уклада» мужчины по прозвищу Кабарда. После этого Сухочев присвоил статусы «смотрящего» и «положенца» (тот, кто может принимать решения в отсутствии «законника», — прим. ред.) двум приятелям. Сам Сухач вину не признал.

«Я не вор и не вор в законе, чужое не похищал», — цитирует Сухочева пресс-служба красноярской прокуратуры.

25 июля 2024 года присяжные признали Сухочева в занятии высшего положения в преступной иерархии. Красноярский краевой суд добавил ему еще 13 лет тюрьмы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Получивший новый тюремный срок уроженец Нижнего Тагила и «вор в законе» Олег Сухочев по прозвищу Сухач был одним из компаньонов экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и входил в окружение королей преступного мира Деда Хасана (Аслан Усоян) и Япончика (Вячеслав Иваньков). URA.RU приводит справку одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Свердловской области. Сухочев родился 26 марта 1963 года в Нижнем Тагиле. Его «короновали» в 2008 году вместе с авторитетом Сергеем Асатряном (Осетрина-младший или Сережа Бентли) в Москве при участии криминальных лидеров Деда Хасана, Япончика и Темури Мирзоева (Тимур Свердловский). Сухачу тогда было 45 лет. Получив новый статус, Сухочев стал «смотрящим» (тот, кто может решать вопросы, отнесенные к ведению воров, и отвечающий за ситуацию в отдельных районах, — прим. ред.) за Нижним Тагилом. Для этого авторитетам пришлось «раскороновать» Кор-Оглы Джамоевича Мамедова по прозвищу Каро. Это произошло из-за конфликта с Дедом Хасаном. Сухач следил за соблюдением криминальных порядков и активно пропагандировал «воровские идеи». Он разрешал бандитские конфликты, а также подтверждал статусы других преступников. В 2010 году после покушения на Хасана Сухочев перебрался в Москву, передав бразды правления Каро. Правда, там его почти сразу же задержали силовики. Его обвинили в хранении наркотиков — при задержании у него нашли 4,5 грамма гашиша. 26 ноября Хорошевский райсуд Москвы назначил ему год условного лишения свободы. Сухач обжаловал приговор, но суд его апелляцию отклонил. «Вор в законе» дружил с бывшим вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым. С 2000-х Сухач выполнял различные поручения чиновника. Одним из таковых была организация трафика овощей и фруктов исключительно на овощебазу №4 в Екатеринбурге. В середине 2011 года Контеева задержали и вменили ему организацию убийства двух человек в Курганской области (позже суд переквалифицирует его действия в подстрекательство к убийствам). Уголовное дело, в котором жертвами стали два представителя криминального мира, значилось как бесфигурантное еще с 2005 года. После этого Контеева обвинили в вымогательстве доли овощебазы, легализации имущества, полученного преступным путем, и взятке. В 2014-м он получил 18 лет тюрьмы (при этом суд оправдал экс-вице-мэра по эпизоду с легализацией доходов базы). Параллельно с этим — в 2012 году — сыщики задержали Сухача по подозрению в организации убийств. В сопровождении конвоя его доставили из Москвы в Свердловскую область. В феврале 2014 года суд отправил Сухочева за решетку на 20 лет. Вскоре последовал новый судебный процесс. За вымогательство и покушение на убийство авторитету присудили еще 11 лет заключения. При частичном сложении приговоров срок составил — 22 года колонии строгого режима. Летом 2019-м против Сухача возбудили новое уголовное дело. В том году в Уголовном кодексе РФ появилась статья 210.1 — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как считает следствие, Сухач не отрекся от своего статуса, его «воровские идеи» никуда не пропали и «продолжили существование в формате видеосвязи». Когда Сухочев попал за решетку в Балашове (Саратовская область), то подтвердил одному из арестантов свой статус. По тюрьме он распространил «прогон» (приветственное письмо — прим. ред.), где указал, как проходила «коронация». Через полгода авторитет попал в Минусинскую тюрьму (Красноярский край). Там, как пишет прокуратура региона, он объявил об изгнании из «воровского уклада» мужчины по прозвищу Кабарда. После этого Сухочев присвоил статусы «смотрящего» и «положенца» (тот, кто может принимать решения в отсутствии «законника», — прим. ред.) двум приятелям. Сам Сухач вину не признал. 25 июля 2024 года присяжные признали Сухочева в занятии высшего положения в преступной иерархии. Красноярский краевой суд добавил ему еще 13 лет тюрьмы. Приговор пока не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...