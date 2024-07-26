Дружил с Дедом Хасаном и Япончиком: путь осужденного свердловского «вора в законе» Сухача

Свердловский авторитет Сухач, получивший новый срок, дружил с Дедом Хасаном

26 июля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Олег Сухочев родился в Нижнем Тагиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Получивший новый тюремный срок уроженец Нижнего Тагила и «вор в законе» Олег Сухочев по прозвищу Сухач был одним из компаньонов экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и входил в окружение королей преступного мира Деда Хасана (Аслан Усоян) и Япончика (Вячеслав Иваньков). URA.RU приводит справку одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Свердловской области. Криминальная карьера Сухача Сухочев родился 26 марта 1963 года в Нижнем Тагиле. Его «короновали» в 2008 году вместе с авторитетом Сергеем Асатряном (Осетрина-младший или Сережа Бентли) в Москве при участии криминальных лидеров Деда Хасана, Япончика и Темури Мирзоева (Тимур Свердловский). Сухачу тогда было 45 лет. Сухочев тесно общался с лидерами криминального мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Получив новый статус, Сухочев стал «смотрящим» (тот, кто может решать вопросы, отнесенные к ведению воров, и отвечающий за ситуацию в отдельных районах, — прим. ред.) за Нижним Тагилом. Для этого авторитетам пришлось «раскороновать» Кор-Оглы Джамоевича Мамедова по прозвищу Каро. Это произошло из-за конфликта с Дедом Хасаном. Сухач следил за соблюдением криминальных порядков и активно пропагандировал «воровские идеи». Он разрешал бандитские конфликты, а также подтверждал статусы других преступников. В 2010 году после покушения на Хасана Сухочев перебрался в Москву, передав бразды правления Каро. Правда, там его почти сразу же задержали силовики. Его обвинили в хранении наркотиков — при задержании у него нашли 4,5 грамма гашиша. 26 ноября Хорошевский райсуд Москвы назначил ему год условного лишения свободы. Сухач обжаловал приговор, но суд его апелляцию отклонил. Связь с Контеевым «Вор в законе» дружил с бывшим вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым. С 2000-х Сухач выполнял различные поручения чиновника. Одним из таковых была организация трафика овощей и фруктов исключительно на овощебазу №4 в Екатеринбурге. Статья по теме Как Виктор Контеев лишился своих миллионов В середине 2011 года Контеева задержали и вменили ему организацию убийства двух человек в Курганской области (позже суд переквалифицирует его действия в подстрекательство к убийствам). Уголовное дело, в котором жертвами стали два представителя криминального мира, значилось как бесфигурантное еще с 2005 года. После этого Контеева обвинили в вымогательстве доли овощебазы, легализации имущества, полученного преступным путем, и взятке. В 2014-м он получил 18 лет тюрьмы (при этом суд оправдал экс-вице-мэра по эпизоду с легализацией доходов базы). Параллельно с этим — в 2012 году — сыщики задержали Сухача по подозрению в организации убийств. В сопровождении конвоя его доставили из Москвы в Свердловскую область. В феврале 2014 года суд отправил Сухочева за решетку на 20 лет. Вскоре последовал новый судебный процесс. За вымогательство и покушение на убийство авторитету присудили еще 11 лет заключения. При частичном сложении приговоров срок составил — 22 года колонии строгого режима. Последнее уголовное дело Летом 2019-м против Сухача возбудили новое уголовное дело. В том году в Уголовном кодексе РФ появилась статья 210.1 — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как считает следствие, Сухач не отрекся от своего статуса, его «воровские идеи» никуда не пропали и «продолжили существование в формате видеосвязи». Когда Сухочев попал за решетку в Балашове (Саратовская область), то подтвердил одному из арестантов свой статус. По тюрьме он распространил «прогон» (приветственное письмо — прим. ред.), где указал, как проходила «коронация». Через полгода авторитет попал в Минусинскую тюрьму (Красноярский край). Там, как пишет прокуратура региона, он объявил об изгнании из «воровского уклада» мужчины по прозвищу Кабарда. После этого Сухочев присвоил статусы «смотрящего» и «положенца» (тот, кто может принимать решения в отсутствии «законника», — прим. ред.) двум приятелям. Сам Сухач вину не признал. «Я не вор и не вор в законе, чужое не похищал», — цитирует Сухочева пресс-служба красноярской прокуратуры. 25 июля 2024 года присяжные признали Сухочева в занятии высшего положения в преступной иерархии. Красноярский краевой суд добавил ему еще 13 лет тюрьмы. Приговор пока не вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Получивший новый тюремный срок уроженец Нижнего Тагила и «вор в законе» Олег Сухочев по прозвищу Сухач был одним из компаньонов экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и входил в окружение королей преступного мира Деда Хасана (Аслан Усоян) и Япончика (Вячеслав Иваньков). URA.RU приводит справку одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Свердловской области. Сухочев родился 26 марта 1963 года в Нижнем Тагиле. Его «короновали» в 2008 году вместе с авторитетом Сергеем Асатряном (Осетрина-младший или Сережа Бентли) в Москве при участии криминальных лидеров Деда Хасана, Япончика и Темури Мирзоева (Тимур Свердловский). Сухачу тогда было 45 лет. Получив новый статус, Сухочев стал «смотрящим» (тот, кто может решать вопросы, отнесенные к ведению воров, и отвечающий за ситуацию в отдельных районах, — прим. ред.) за Нижним Тагилом. Для этого авторитетам пришлось «раскороновать» Кор-Оглы Джамоевича Мамедова по прозвищу Каро. Это произошло из-за конфликта с Дедом Хасаном. Сухач следил за соблюдением криминальных порядков и активно пропагандировал «воровские идеи». Он разрешал бандитские конфликты, а также подтверждал статусы других преступников. В 2010 году после покушения на Хасана Сухочев перебрался в Москву, передав бразды правления Каро. Правда, там его почти сразу же задержали силовики. Его обвинили в хранении наркотиков — при задержании у него нашли 4,5 грамма гашиша. 26 ноября Хорошевский райсуд Москвы назначил ему год условного лишения свободы. Сухач обжаловал приговор, но суд его апелляцию отклонил. «Вор в законе» дружил с бывшим вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым. С 2000-х Сухач выполнял различные поручения чиновника. Одним из таковых была организация трафика овощей и фруктов исключительно на овощебазу №4 в Екатеринбурге. В середине 2011 года Контеева задержали и вменили ему организацию убийства двух человек в Курганской области (позже суд переквалифицирует его действия в подстрекательство к убийствам). Уголовное дело, в котором жертвами стали два представителя криминального мира, значилось как бесфигурантное еще с 2005 года. После этого Контеева обвинили в вымогательстве доли овощебазы, легализации имущества, полученного преступным путем, и взятке. В 2014-м он получил 18 лет тюрьмы (при этом суд оправдал экс-вице-мэра по эпизоду с легализацией доходов базы). Параллельно с этим — в 2012 году — сыщики задержали Сухача по подозрению в организации убийств. В сопровождении конвоя его доставили из Москвы в Свердловскую область. В феврале 2014 года суд отправил Сухочева за решетку на 20 лет. Вскоре последовал новый судебный процесс. За вымогательство и покушение на убийство авторитету присудили еще 11 лет заключения. При частичном сложении приговоров срок составил — 22 года колонии строгого режима. Летом 2019-м против Сухача возбудили новое уголовное дело. В том году в Уголовном кодексе РФ появилась статья 210.1 — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как считает следствие, Сухач не отрекся от своего статуса, его «воровские идеи» никуда не пропали и «продолжили существование в формате видеосвязи». Когда Сухочев попал за решетку в Балашове (Саратовская область), то подтвердил одному из арестантов свой статус. По тюрьме он распространил «прогон» (приветственное письмо — прим. ред.), где указал, как проходила «коронация». Через полгода авторитет попал в Минусинскую тюрьму (Красноярский край). Там, как пишет прокуратура региона, он объявил об изгнании из «воровского уклада» мужчины по прозвищу Кабарда. После этого Сухочев присвоил статусы «смотрящего» и «положенца» (тот, кто может принимать решения в отсутствии «законника», — прим. ред.) двум приятелям. Сам Сухач вину не признал. 25 июля 2024 года присяжные признали Сухочева в занятии высшего положения в преступной иерархии. Красноярский краевой суд добавил ему еще 13 лет тюрьмы. Приговор пока не вступил в законную силу.