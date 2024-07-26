Циклон, принесший в Челябинск ливни, уйдет в Свердловскую область

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Циклон сместит центр осадков из Челябинской области в Свердловскую
Циклон сместит центр осадков из Челябинской области в Свердловскую Фото:

Принесший в Челябинск ливни атмосферный циклон в выходные переместится на Свердловскую область. Как 26 июля сообщили в пресс-службе челябинского гидрометцентра, осадки станут менее интенсивными.

«Центр циклона 28-29 июля продвинется на север, в Свердловскую область. Там циклон будет заполняться и ослабевать. Южный Урал окажется на периферии циклона. Осадки в регионе сохранятся, но будут менее интенсивными», — заявили в Гидрометцентре.

В субботу ожидаются сильные осадки: ливни и в некоторых местах — град. Максимальное количество дождей предвидится в восточных, горных и юго-западных районах области, включая Челябинск. В регионе действует штормовое предупреждение.

Теплее станет к воскресенью. Если 27 июля температура днем поднимется лишь до 16 градусов, то через сутки будет уже 21 градус. Ночью, однако, будет холодно оба дня: ожидается 8-14 градусов тепла.

Ветер постепенно будет затухать. В субботу порывы до 15-19 метров в секунду, в воскресенье — до 18 метров в секунду. На понедельник спрогнозировали до 13 метров.

Ранее синоптики пообещали Челябинску осадки всю пятницу. На 26 июля спрогнозировали аномальные ливни, что повысило готовность ответственных служб.  

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Принесший в Челябинск ливни атмосферный циклон в выходные переместится на Свердловскую область. Как 26 июля сообщили в пресс-службе челябинского гидрометцентра, осадки станут менее интенсивными. «Центр циклона 28-29 июля продвинется на север, в Свердловскую область. Там циклон будет заполняться и ослабевать. Южный Урал окажется на периферии циклона. Осадки в регионе сохранятся, но будут менее интенсивными», — заявили в Гидрометцентре. В субботу ожидаются сильные осадки: ливни и в некоторых местах — град. Максимальное количество дождей предвидится в восточных, горных и юго-западных районах области, включая Челябинск. В регионе действует штормовое предупреждение. Теплее станет к воскресенью. Если 27 июля температура днем поднимется лишь до 16 градусов, то через сутки будет уже 21 градус. Ночью, однако, будет холодно оба дня: ожидается 8-14 градусов тепла. Ветер постепенно будет затухать. В субботу порывы до 15-19 метров в секунду, в воскресенье — до 18 метров в секунду. На понедельник спрогнозировали до 13 метров. Ранее синоптики пообещали Челябинску осадки всю пятницу. На 26 июля спрогнозировали аномальные ливни, что повысило готовность ответственных служб.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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