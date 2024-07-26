Циклон, принесший в Челябинск ливни, уйдет в Свердловскую область

Принесший в Челябинск ливни атмосферный циклон в выходные переместится на Свердловскую область. Как 26 июля сообщили в пресс-службе челябинского гидрометцентра, осадки станут менее интенсивными.
«Центр циклона 28-29 июля продвинется на север, в Свердловскую область. Там циклон будет заполняться и ослабевать. Южный Урал окажется на периферии циклона. Осадки в регионе сохранятся, но будут менее интенсивными», — заявили в Гидрометцентре.
В субботу ожидаются сильные осадки: ливни и в некоторых местах — град. Максимальное количество дождей предвидится в восточных, горных и юго-западных районах области, включая Челябинск. В регионе действует штормовое предупреждение.
Теплее станет к воскресенью. Если 27 июля температура днем поднимется лишь до 16 градусов, то через сутки будет уже 21 градус. Ночью, однако, будет холодно оба дня: ожидается 8-14 градусов тепла.
Ветер постепенно будет затухать. В субботу порывы до 15-19 метров в секунду, в воскресенье — до 18 метров в секунду. На понедельник спрогнозировали до 13 метров.
Ранее синоптики пообещали Челябинску осадки всю пятницу. На 26 июля спрогнозировали аномальные ливни, что повысило готовность ответственных служб.
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