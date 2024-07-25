«Крупное ДТП с 30 жертвами»: трассу Екатеринбург-Челябинск перекрыли, прибыла авиация. Фото

На выезде из Екатеринбурга прошли масштабные учения

25 июля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Более 145 человек проводили масштабные учения Фото: Илья Московец © URA.RU На федеральной трассе между Екатеринбургом и Челябинском более 145 сотрудников МЧС, ГАИ, Центра медицины катастроф и диспетчерской службы провели масштабные учения по отработке ЧП. Легенда заключалась в жуткой аварии с 30 пострадавшими, из-за которой движение перекрыли на несколько часов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 139 километре М-5 Урал блокирован проезд, образовался многокилометровый затор. Емкости с химически опасным грузом рассыпаны на проезжей части. Пострадало 30 человек, в том числе два человека получили комбинированные травмы не совместимые с жизнью, 28 человек получили травмы различной степени тяжести», — следует из сообщения. Как оказалось, водитель грузовика МАН врезался в пассажирский автобус, перевозившим спортивную делегацию-участников Всемирных игр дружбы — 2024 из республики Казахстан, с дальнейшим опрокидыванием большегруза. Двигающийся следом за автобусом грузовик Volvo, перевозивший алюминиевую пудру и водитель Haval, допустили столкновение с МАН. В конце концов личный состав ведомств принялся устранять последствия катастрофы и спасать людей. К месту ЧП съехались 46 единиц спецтехники, включая два вертолета. Позже дорожники расчистили дорожное покрытие от последствий происшествия и запустили движение по федеральной трассе. Мероприятие началось в 12:00. Из-за перекрытия участок выстроилась огромная пробка, однако учения можно было проехать через села Щелкун и Никольское. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе между Екатеринбургом и Челябинском более 145 сотрудников МЧС, ГАИ, Центра медицины катастроф и диспетчерской службы провели масштабные учения по отработке ЧП. Легенда заключалась в жуткой аварии с 30 пострадавшими, из-за которой движение перекрыли на несколько часов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 139 километре М-5 Урал блокирован проезд, образовался многокилометровый затор. Емкости с химически опасным грузом рассыпаны на проезжей части. Пострадало 30 человек, в том числе два человека получили комбинированные травмы не совместимые с жизнью, 28 человек получили травмы различной степени тяжести», — следует из сообщения. Как оказалось, водитель грузовика МАН врезался в пассажирский автобус, перевозившим спортивную делегацию-участников Всемирных игр дружбы — 2024 из республики Казахстан, с дальнейшим опрокидыванием большегруза. Двигающийся следом за автобусом грузовик Volvo, перевозивший алюминиевую пудру и водитель Haval, допустили столкновение с МАН. В конце концов личный состав ведомств принялся устранять последствия катастрофы и спасать людей. К месту ЧП съехались 46 единиц спецтехники, включая два вертолета. Позже дорожники расчистили дорожное покрытие от последствий происшествия и запустили движение по федеральной трассе. Мероприятие началось в 12:00. Из-за перекрытия участок выстроилась огромная пробка, однако учения можно было проехать через села Щелкун и Никольское.