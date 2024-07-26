В ГАИ выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

Сотрудники Госавтоинспекции 26 июля убедительно просят жителей Свердловской области быть бдительными на дорогах в связи с ливнем, который обрушился на регион. Об этом рассказали в пресс-службе областного ведомства.
«Автомобилистам во время выпадения обильных осадков в виде дождя необходимо помнить про безопасную дистанцию, двигаться на пониженной скорости, использовать ближний свет фар, противотуманные фонари», — следует из сообщения. Также при ухудшении видимости следует остановить машину в безопасном месте и дождаться, когда проливной дождь стихнет.
Что касается пешеходов, то при переходе дороги важно убедиться в полной остановке транспортного средства. «Тормозной путь на мокром асфальте значительно увеличивается», — отметили в ГАИ.
Мощные ливни от 40 до 50 миллиметров на Среднем Урале пройдут 26 июля. Поздно вечером синоптики прогнозируют грозы. Только с понедельника, 29 июля, дожди станут кратковременными.
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