В ГАИ выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

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Жителей региона призывали быть бдительными на дорогах
Жителей региона призывали быть бдительными на дорогах Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции 26 июля убедительно просят жителей Свердловской области быть бдительными на дорогах в связи с ливнем, который обрушился на регион. Об этом рассказали в пресс-службе областного ведомства.

«Автомобилистам во время выпадения обильных осадков в виде дождя необходимо помнить про безопасную дистанцию, двигаться на пониженной скорости, использовать ближний свет фар, противотуманные фонари», — следует из сообщения. Также при ухудшении видимости следует остановить машину в безопасном месте и дождаться, когда проливной дождь стихнет.

Что касается пешеходов, то при переходе дороги важно убедиться в полной остановке транспортного средства. «Тормозной путь на мокром асфальте значительно увеличивается», — отметили в ГАИ.

Мощные ливни от 40 до 50 миллиметров на Среднем Урале пройдут 26 июля. Поздно вечером синоптики прогнозируют грозы. Только с понедельника, 29 июля, дожди станут кратковременными.

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Сотрудники Госавтоинспекции 26 июля убедительно просят жителей Свердловской области быть бдительными на дорогах в связи с ливнем, который обрушился на регион. Об этом рассказали в пресс-службе областного ведомства. «Автомобилистам во время выпадения обильных осадков в виде дождя необходимо помнить про безопасную дистанцию, двигаться на пониженной скорости, использовать ближний свет фар, противотуманные фонари», — следует из сообщения. Также при ухудшении видимости следует остановить машину в безопасном месте и дождаться, когда проливной дождь стихнет. Что касается пешеходов, то при переходе дороги важно убедиться в полной остановке транспортного средства. «Тормозной путь на мокром асфальте значительно увеличивается», — отметили в ГАИ. Мощные ливни от 40 до 50 миллиметров на Среднем Урале пройдут 26 июля. Поздно вечером синоптики прогнозируют грозы. Только с понедельника, 29 июля, дожди станут кратковременными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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