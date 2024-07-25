Топовые рестораны Екатеринбурга переделывают меню ради иностранных гостей

В Екатеринбурге пройдет гастрофестиваль UF GASTRO

26 июля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

В сет будут входить три блюда Фото: Размик Закарян © URA.RU В честь предстоящей международной недели моды UF LAB, куда приедут гости со всей России и из других стран, пройдет гастрофестиваль UF GASTRO. С 12 по 30 августа топовые ресторана Екатеринбурга введут сеты, в которых появятся ролл с крабом, гребешок с картофельным пюре и трюфелем и другие деликатесы. «Каждый участник гастрономического фестиваля разрабатывает свой фирменный дегустационный сет минимум из трех блюд. Некоторые сеты будут включать авторские напитки. Стоимость дегустационного сета в ресторанах фиксированная, в зависимости от количества блюд и политики заведения», — рассказали в департаменте информационной политики. Сеты можно будет приобрести за 1299, 1499 или 1799 рублей. Входную группу ресторанов пометят наклейкой «Участник UF GASTRO». В список попали: «Гастроли», LeBourg 1905, Custo, Lobby, KITCHEN, Barbara, Luna Lounge & Bar, Asado, SAGA wine stories, «Винотека Bar-olo», гастробар Metis, PIMS, Leo, Skuba, «Сойка», «Шалом Шанхай», Engels 1991, Olio, Culta bistronomic, Frenchie сafe, CASTOR`KA, Forest, Gavi, Grand Buffet, «Итальянцы», «Угли», «Шави Ломи», Osteria Dolce, Sekta Organic Wine Bar, OVO izakaya, «Счастливы вместе», FLORINSKY BISTRO, «Мимоза» и «Гурмадзе». Неделя моды UF LAB пройдет в рамках проекта U’FASHION, который нацелен на развитие и продвижение отечественных брендов, формирование имиджа Екатеринбурга как одной из модных столиц. Модные показы пройдут в ангаре «Уральских авиалиний», креативном кластере «Домна» и Музейном комплексе в Верхней Пышме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В честь предстоящей международной недели моды UF LAB, куда приедут гости со всей России и из других стран, пройдет гастрофестиваль UF GASTRO. С 12 по 30 августа топовые ресторана Екатеринбурга введут сеты, в которых появятся ролл с крабом, гребешок с картофельным пюре и трюфелем и другие деликатесы. «Каждый участник гастрономического фестиваля разрабатывает свой фирменный дегустационный сет минимум из трех блюд. Некоторые сеты будут включать авторские напитки. Стоимость дегустационного сета в ресторанах фиксированная, в зависимости от количества блюд и политики заведения», — рассказали в департаменте информационной политики. Сеты можно будет приобрести за 1299, 1499 или 1799 рублей. Входную группу ресторанов пометят наклейкой «Участник UF GASTRO». В список попали: «Гастроли», LeBourg 1905, Custo, Lobby, KITCHEN, Barbara, Luna Lounge & Bar, Asado, SAGA wine stories, «Винотека Bar-olo», гастробар Metis, PIMS, Leo, Skuba, «Сойка», «Шалом Шанхай», Engels 1991, Olio, Culta bistronomic, Frenchie сafe, CASTOR`KA, Forest, Gavi, Grand Buffet, «Итальянцы», «Угли», «Шави Ломи», Osteria Dolce, Sekta Organic Wine Bar, OVO izakaya, «Счастливы вместе», FLORINSKY BISTRO, «Мимоза» и «Гурмадзе». Неделя моды UF LAB пройдет в рамках проекта U’FASHION, который нацелен на развитие и продвижение отечественных брендов, формирование имиджа Екатеринбурга как одной из модных столиц. Модные показы пройдут в ангаре «Уральских авиалиний», креативном кластере «Домна» и Музейном комплексе в Верхней Пышме.