Шеф свердловской ГАИ потребовал от владельцев кикшеринга сократить число аварий

26 июля 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Представителям СИМ дали время на устранение нарушений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В управлении Госавтоинспекции Свердловской области прошло совещание, в котором приняли участие врио начальника региональной ГАИ Дмитрий Кузнецов, представители кикшеринга, сотрудники мэрии, СКР и полиции. Там глава гаишников потребовал сократить число аварий в области, так как их становится стремительно больше. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. «В 2024 году в Свердловской области зафиксировано уже 91 ДТП, всего выявлено 1227 нарушений владельцами СИМов в Екатеринбурге, около 19 — связано с наездами на детей», — такие данные Кузнецов приводил в эфире ОТВ. На совещание были вызваны представители Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс GO». Кузнецов отметил, что самокатчиков предупредили, дав время на устранение нарушений. Ежедневно в центральную горбольницу № 2 в Екатеринбурге принимают 20 человек, пострадавших от электросамокатов, большая часть их которых водители устройств. По словам травматолога-ортопеда Федора Горбунова, подобная тенденция отмечается с мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В управлении Госавтоинспекции Свердловской области прошло совещание, в котором приняли участие врио начальника региональной ГАИ Дмитрий Кузнецов, представители кикшеринга, сотрудники мэрии, СКР и полиции. Там глава гаишников потребовал сократить число аварий в области, так как их становится стремительно больше. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. «В 2024 году в Свердловской области зафиксировано уже 91 ДТП, всего выявлено 1227 нарушений владельцами СИМов в Екатеринбурге, около 19 — связано с наездами на детей», — такие данные Кузнецов приводил в эфире ОТВ. На совещание были вызваны представители Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс GO». Кузнецов отметил, что самокатчиков предупредили, дав время на устранение нарушений. Ежедневно в центральную горбольницу № 2 в Екатеринбурге принимают 20 человек, пострадавших от электросамокатов, большая часть их которых водители устройств. По словам травматолога-ортопеда Федора Горбунова, подобная тенденция отмечается с мая.