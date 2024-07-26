Шеф свердловской ГАИ потребовал от владельцев кикшеринга сократить число аварий

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Виды Екатеринбурга, прокат самокатов, самокат, самокаты whoosh
Представителям СИМ дали время на устранение нарушений Фото:

В управлении Госавтоинспекции Свердловской области прошло совещание, в котором приняли участие врио начальника региональной ГАИ Дмитрий Кузнецов, представители кикшеринга, сотрудники мэрии, СКР и полиции. Там глава гаишников потребовал сократить число аварий в области, так как их становится стремительно больше. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства.

«В 2024 году в Свердловской области зафиксировано уже 91 ДТП, всего выявлено 1227 нарушений владельцами СИМов в Екатеринбурге, около 19 — связано с наездами на детей», — такие данные Кузнецов приводил в эфире ОТВ. На совещание были вызваны представители Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс GO». Кузнецов отметил, что самокатчиков предупредили, дав время на устранение нарушений.

Ежедневно в центральную горбольницу № 2 в Екатеринбурге принимают 20 человек, пострадавших от электросамокатов, большая часть их которых водители устройств. По словам травматолога-ортопеда Федора Горбунова, подобная тенденция отмечается с мая.

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В управлении Госавтоинспекции Свердловской области прошло совещание, в котором приняли участие врио начальника региональной ГАИ Дмитрий Кузнецов, представители кикшеринга, сотрудники мэрии, СКР и полиции. Там глава гаишников потребовал сократить число аварий в области, так как их становится стремительно больше. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. «В 2024 году в Свердловской области зафиксировано уже 91 ДТП, всего выявлено 1227 нарушений владельцами СИМов в Екатеринбурге, около 19 — связано с наездами на детей», — такие данные Кузнецов приводил в эфире ОТВ. На совещание были вызваны представители Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс GO». Кузнецов отметил, что самокатчиков предупредили, дав время на устранение нарушений. Ежедневно в центральную горбольницу № 2 в Екатеринбурге принимают 20 человек, пострадавших от электросамокатов, большая часть их которых водители устройств. По словам травматолога-ортопеда Федора Горбунова, подобная тенденция отмечается с мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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