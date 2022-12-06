06 декабря 2022

Челябинцам назвали топ-10 банков с выгодными условиями для вкладчиков

В Челябинской области составили рейтинг банков с выгодными условиями по вкладам
© Служба новостей «URA.RU»
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За последние два месяца ставки по вкладам немного выросли Фото:

Эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области составили рейтинг банков с самыми высокими процентными ставками по вкладам. В тройку лидеров топ-10 вошли Росбанк, ОТПБанк и Сбербанк. Об этом URA.RU сообщили 7 декабря в пресс-службе ведомства.

«За последние два месяца ставки по вкладам выросли. На сегодняшний день топ-10 наиболее крупных банков в Челябинской области дают следующие предложения по вкладам (со сроком на 1 год и суммой вклада 1 млн рублей): Росбанк до 8,84%, ОТПБанк до 8,8%, Сбербанк до 8,3%, Газпромбанк до 8,1%, ВТБ до 7,93%, Россельхозбанк до 7,9%, Совкомбанк до 7,9%, ПочтаБанк до 7,5%, Челиндбанк до 7,4% и Челябинвестбанк до 6,7%», — заявили URA.RU в КСП региона.

Эксперты КСП отмечают, что максимальная процентная ставка по вкладам в 2022 году наблюдалась в первой декаде марта. В данный период времени она достигала значений 20,51%. Минимальная процентная ставка наблюдалось в третьей декаде сентября (6,541%).

Основной причиной роста ставок по депозитам в начале года, а затем их постепенный откат к сегодняшним значениям является изменение ключевой ставки. Аналитики считают, что средние ставки по депозитам могут еще немного вырастить.

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Эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области составили рейтинг банков с самыми высокими процентными ставками по вкладам. В тройку лидеров топ-10 вошли Росбанк, ОТПБанк и Сбербанк. Об этом URA.RU сообщили 7 декабря в пресс-службе ведомства. «За последние два месяца ставки по вкладам выросли. На сегодняшний день топ-10 наиболее крупных банков в Челябинской области дают следующие предложения по вкладам (со сроком на 1 год и суммой вклада 1 млн рублей): Росбанк до 8,84%, ОТПБанк до 8,8%, Сбербанк до 8,3%, Газпромбанк до 8,1%, ВТБ до 7,93%, Россельхозбанк до 7,9%, Совкомбанк до 7,9%, ПочтаБанк до 7,5%, Челиндбанк до 7,4% и Челябинвестбанк до 6,7%», — заявили URA.RU в КСП региона. Эксперты КСП отмечают, что максимальная процентная ставка по вкладам в 2022 году наблюдалась в первой декаде марта. В данный период времени она достигала значений 20,51%. Минимальная процентная ставка наблюдалось в третьей декаде сентября (6,541%). Основной причиной роста ставок по депозитам в начале года, а затем их постепенный откат к сегодняшним значениям является изменение ключевой ставки. Аналитики считают, что средние ставки по депозитам могут еще немного вырастить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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