В Свердловской области полицейского отправили в колонию-поселение за смертельное ДТП

07 декабря 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Полицейский из Камышлова признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) сотрудника линейного отдела полиции приговорили к 3,6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура региона в официальном telegram-канале. «Суд назначил виновному наказание в виде 3,6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилей на 2,10 лет. Также суд частично удовлетворил исковые требования по выплате компенсации морального вреда, взыскав с осужденного 1,5 млн рублей», — рассказали в прокуратуре. В августе 2021 года полицейский за рулем автомобиля Lada ехал по Камышлову. Ни он, ни его пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, также автомобиль сотрудника не был застрахован. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу, при этом на участке стоял знак «Обгон запрещен». Навстречу ехал автомобиль Hyundai, водитель которого попытался избежать столкновения и вывернул руль на обочину, то же самое сделал и водитель Lada. Машины столкнулись, в результате пассажир отечественного автомобиля получил множество травм и погиб.

В Камышлове (Свердловская область) сотрудника линейного отдела полиции приговорили к 3,6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура региона в официальном telegram-канале. «Суд назначил виновному наказание в виде 3,6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилей на 2,10 лет. Также суд частично удовлетворил исковые требования по выплате компенсации морального вреда, взыскав с осужденного 1,5 млн рублей», — рассказали в прокуратуре. В августе 2021 года полицейский за рулем автомобиля Lada ехал по Камышлову. Ни он, ни его пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, также автомобиль сотрудника не был застрахован. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу, при этом на участке стоял знак «Обгон запрещен». Навстречу ехал автомобиль Hyundai, водитель которого попытался избежать столкновения и вывернул руль на обочину, то же самое сделал и водитель Lada. Машины столкнулись, в результате пассажир отечественного автомобиля получил множество травм и погиб.