Челябинский бизнесмен погиб на Байкале

Смерть бизнесмена на снежной трассе изучат следователи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бизнесмен из Челябинска погиб во время катания на сноуборде на берегу озера Байкал. Следственное управление Следственного комитета (СК) по Иркутской области проводит доследственную проверку.

«В районе горы Валунная Слюдянского района произошел сход снежной лавины, в результате чего погиб мужчина 1982 года рождения. По данному факту следственным отделом по Слюдянскому району организовано проведение доследственной проверки», — сообщила пресс-служба ведомства на сайте.

По данным сайта «74.ру», погиб бизнесмен из Челябинска Петр Лобанов. Об этом изданию сообщили друзья погибшего. В СК раскрыли обстоятельства произошедшего. На необорудованной трассе 3 декабря на сноуборде спускались четыре туриста, которых сопровождали три гида. В это время произошел сход снежной лавины.

Теперь следователям предстоит изучить документацию по осуществлению турагентской и туроператорской деятельности. Чтобы установить причины смерти потерпевшего, сотрудники СК проведут судебно-медицинскую экспертизу. Следственные органы проверяют обстоятельства трагедии по признакам 283 статьи УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Согласно сервису СБИС, Лобанов был собственником ряда фирм. Самой крупной из них является АО «Стройтехнологии» (Москва), которой он руководил.