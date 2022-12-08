Больше половины екатеринбуржцев не будут отдыхать 31 декабря

Больше 50% жителей Екатеринбурга не станут отдыхать 31 декабря, а выйдут на работу, несмотря на приготовления к Новому году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Avito.
«Для большинства (56%) последний день уходящего года пройдет в обычном рабочем режиме с полным днем в офисе или на предприятии. Еще 27% выйдут на работу 31 декабря на неполный рабочий день», — сообщили в компании.
При этом 1 января работать собираются только 3% горожан, но со второго дня года их число значительно увеличится. Почти никто из опрошенных не станет работать одновременно 31 декабря и 1 января. Как правило, в таком графике трудятся только люди на специфичной работе — руководители и сотрудники экстренных служб, а также те, кто работает посменно.
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