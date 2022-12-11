11 декабря 2022
10 декабря 2022

В Челябинске открываются елочные базары

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, елки, елочный базар, торговля елками
Было определено более ста официальных точек Фото:

Елочные базары в Челябинске начнут свою работу с 12 декабря. В городе определили более ста официальных точек. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов.

«В Челябинске с 12 декабря откроются елочные базары. Всего в этом году их будет 101. Их списки опубликуют в ближайшее время», — рассказал Постнов.

Также с 26 декабря 2022 года в Челябинске откроется новогодняя ярмарка. Продажа еды, игрушек, катание на пони и оленях будет организовано на площади Революции.

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Елочные базары в Челябинске начнут свою работу с 12 декабря. В городе определили более ста официальных точек. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов. «В Челябинске с 12 декабря откроются елочные базары. Всего в этом году их будет 101. Их списки опубликуют в ближайшее время», — рассказал Постнов. Также с 26 декабря 2022 года в Челябинске откроется новогодняя ярмарка. Продажа еды, игрушек, катание на пони и оленях будет организовано на площади Революции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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