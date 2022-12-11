В Челябинске открываются елочные базары

Было определено более ста официальных точек
Елочные базары в Челябинске начнут свою работу с 12 декабря. В городе определили более ста официальных точек. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов.
«В Челябинске с 12 декабря откроются елочные базары. Всего в этом году их будет 101. Их списки опубликуют в ближайшее время», — рассказал Постнов.
Также с 26 декабря 2022 года в Челябинске откроется новогодняя ярмарка. Продажа еды, игрушек, катание на пони и оленях будет организовано на площади Революции.
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