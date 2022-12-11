Экс-прокурор Пермского края возглавил госкорпорацию

Прокурорские погоны Андрей Юмшанов снял в 2020 году
Бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов назначен на пост генерального директора АО «Корпорация развития Северного Кавказа» («Кавказ.РФ»). Об этом сообщается на сайте госкомпании.
«Решением Совета директоров Кавказ.РФ новым генеральным директором компании назначен Андрей Юмшанов. Он приступил к обязанностям 12 декабря», — говорится в сообщении. Ранее Юмшанов был заместителем гендиректора «Кавказ.РФ».
С 2018 по 2020 годы Андрей Юмшанов возглавлял прокуратуру Пермского края. Он оставил должность в связи с выходом на пенсию.
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