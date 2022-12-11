11 декабря 2022

Экс-прокурор Пермского края возглавил госкорпорацию

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Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов на пресс-конференции, юмшанов андрей
Прокурорские погоны Андрей Юмшанов снял в 2020 году Фото:

Бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов назначен на пост генерального директора АО «Корпорация развития Северного Кавказа» («Кавказ.РФ»). Об этом сообщается на сайте госкомпании.

«Решением Совета директоров Кавказ.РФ новым генеральным директором компании назначен Андрей Юмшанов. Он приступил к обязанностям 12 декабря», — говорится в сообщении. Ранее Юмшанов был заместителем гендиректора «Кавказ.РФ».

С 2018 по 2020 годы Андрей Юмшанов возглавлял прокуратуру Пермского края. Он оставил должность в связи с выходом на пенсию.

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Бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов назначен на пост генерального директора АО «Корпорация развития Северного Кавказа» («Кавказ.РФ»). Об этом сообщается на сайте госкомпании. «Решением Совета директоров Кавказ.РФ новым генеральным директором компании назначен Андрей Юмшанов. Он приступил к обязанностям 12 декабря», — говорится в сообщении. Ранее Юмшанов был заместителем гендиректора «Кавказ.РФ». С 2018 по 2020 годы Андрей Юмшанов возглавлял прокуратуру Пермского края. Он оставил должность в связи с выходом на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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