Следственный комитет РФ заинтересовался бездействием восстановления кладбища ВОВ в Екатеринбурге

Доклад поручено предоставить СУ СК России по Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о неприятии мер по восстановлению воинского захоронения времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.

«В социальных сетях сообщалось о бездействии органов власти Свердловской области по восстановлению воинского кладбища времен Великой Отечественной войны. В 1980 году было принято решение перезахоронить на Широкореченском мемориале останки более 160 могил солдат, умерших в госпиталях на Уктусе, мероприятие было проведено лишь частично», — рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Волонтеры длительное время просят местные власти облагородить место захоронения на Уктусе. Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад по данной ситуации руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому.

Ранее URA.RU сообщало о захоронении останков свердловского фронтовика ВОВ в Нижней Синячихе (Свердловская область). Останки бойца были обнаружены на территории Новгородской области спустя 80 лет.