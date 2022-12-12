В десятках домов на ЖБИ нет воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коммунальная авария произошла 12 декабря в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ. Без горячей и холодной воды, а также частично без тепла, остались несколько десятков домов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Район ЖБИ почти весь без воды, нет ни холодной, ни горячей. В магазине быстро раскупили воду. Обещали устранить аварию к 21, но что-то пошло не так и теперь ждем шести утра», — написал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По сообщениям наших читателей, живущих на ЖБИ, под ограничение подачи воды попали 38 строений в микрорайоне. Причина аварии — повреждение коллектора. Корреспондент URA.RU написал запрос в МУП «Водоканал» с целью получить комментарий по ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало об отключении отопления в одном из домов Екатеринбурга в мороз. Жители жаловались на холодные батареи и холодную воду из-под крана.