Коммунальная авария произошла 12 декабря в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ. Без горячей и холодной воды, а также частично без тепла, остались несколько десятков домов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Район ЖБИ почти весь без воды, нет ни холодной, ни горячей. В магазине быстро раскупили воду. Обещали устранить аварию к 21, но что-то пошло не так и теперь ждем шести утра», — написал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
По сообщениям наших читателей, живущих на ЖБИ, под ограничение подачи воды попали 38 строений в микрорайоне. Причина аварии — повреждение коллектора. Корреспондент URA.RU написал запрос в МУП «Водоканал» с целью получить комментарий по ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало об отключении отопления в одном из домов Екатеринбурга в мороз. Жители жаловались на холодные батареи и холодную воду из-под крана.
Коммунальная авария на ЖБИ 12 декабря 2022 года
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
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Коммунальная авария произошла 12 декабря в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ. Без горячей и холодной воды, а также частично без тепла, остались несколько десятков домов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Район ЖБИ почти весь без воды, нет ни холодной, ни горячей. В магазине быстро раскупили воду. Обещали устранить аварию к 21, но что-то пошло не так и теперь ждем шести утра», — написал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». По сообщениям наших читателей, живущих на ЖБИ, под ограничение подачи воды попали 38 строений в микрорайоне. Причина аварии — повреждение коллектора. Корреспондент URA.RU написал запрос в МУП «Водоканал» с целью получить комментарий по ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало об отключении отопления в одном из домов Екатеринбурга в мороз. Жители жаловались на холодные батареи и холодную воду из-под крана.