12 декабря 2022

Силовики поймали мужчину, обещавшего взорвать дом в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
Сообщение об угрозе взрыва поступало оперативным службам Фото:

Полицейские Екатеринбурга совместно с сотрудниками газовой службы задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в своей квартире в микрорайоне Уралмаш. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.

«Мужчина на улице Восстания, 13 угрожал взорвать дом. На место приехала полиция, вскрыла двери, увезли его», — сообщил инсайдер. Он подчеркнул, что мужчина, по предварительным данным, страдает проблемами с психикой.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Речь идет о гражданине с неадекватным поведением по причине болезни», — сообщили в ведомстве.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво

Полицейские Екатеринбурга совместно с сотрудниками газовой службы задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в своей квартире в микрорайоне Уралмаш. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах. «Мужчина на улице Восстания, 13 угрожал взорвать дом. На место приехала полиция, вскрыла двери, увезли его», — сообщил инсайдер. Он подчеркнул, что мужчина, по предварительным данным, страдает проблемами с психикой. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Речь идет о гражданине с неадекватным поведением по причине болезни», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...