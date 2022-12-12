Силовики поймали мужчину, обещавшего взорвать дом в Екатеринбурге

Сообщение об угрозе взрыва поступало оперативным службам
Полицейские Екатеринбурга совместно с сотрудниками газовой службы задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в своей квартире в микрорайоне Уралмаш. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.
«Мужчина на улице Восстания, 13 угрожал взорвать дом. На место приехала полиция, вскрыла двери, увезли его», — сообщил инсайдер. Он подчеркнул, что мужчина, по предварительным данным, страдает проблемами с психикой.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Речь идет о гражданине с неадекватным поведением по причине болезни», — сообщили в ведомстве.
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