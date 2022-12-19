Пермский следком сделал заявление на фоне снегопадов

Пермякам напомнили правила безопасности нахождения на улице зимой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следственное управление СК России по Пермскому краю обратился к управляющим организациям региона после начала снегопадов. В следственном комитете попросили принять меры по безопасности, чтобы избежать травматизма среди населения, сообщает пресс-служба регионального ведомства на своем сайте.

«В связи со снегопадами, неконтролируемым падением снега и наледи с выступающих частей зданий, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю обращается к контролирующим органам и хозяйствующим субъектам, обеспечивающим содержание и благоустройство территорий, принять меры к исключению травматизма и гибели детей и взрослых», — сообщает пресс-служба. Также следователи попросили жителей края быть аккуратными на улице.

Обращаясь к пермякам, в комитете напомнили, что гражданам необходимо держаться подальше от домов со свисающими сосульками, снегом и не парковаться у зданий. Отдельно следователи попросили родителей и педагогов внимательнее следить за детьми.