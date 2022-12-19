Новый глава Пермского района взял в команду оппозиционную чиновницу

20 декабря 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Владимир Цветов взял в команду экс-главу Кондратово Веру Утемову Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новоизбранный глава Пермского округа (ранее-района) утвердил новый состав администрации. По информации СМИ, в структуре мэрии появились отсутствовавшие ранее управления: общественной безопасности и жилищных отношений. Последнее возглавила экс-глава Кондратовского поселения Вера Утемова. Она считается членом команды местного депутата Андрея Костарева, который ранее был в оппозиции районным властям. «Среди тех ведомств, которые прежде отсутствовали в структуре — это управление общественной безопасности (УОБ) и управление жилищных отношений (УЖО). Прежде вместо УОБ в структуре администрации за общественную безопасность отвечал замглавы Андрей Чернятьев. В итоге он и возглавил УОБ. Отделы жилищных отношений были раньше в поселениях Пермского района. Сейчас новое УЖО возглавила бывшая глава Кондратовского сельского поселения Вера Утемова», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Цветов возглавлял Пермский мунипальный район, который был преобразован после объединения сельских поселений. Одним из последних поселений, где было принято решение об объединении, стало Кондратово, возглавляемое Утемовой. Цветов был поддержан депутатами на пост главы округа единогласно. После этого он анонсировал изменения в своей команде.

Новоизбранный глава Пермского округа (ранее-района) утвердил новый состав администрации. По информации СМИ, в структуре мэрии появились отсутствовавшие ранее управления: общественной безопасности и жилищных отношений. Последнее возглавила экс-глава Кондратовского поселения Вера Утемова. Она считается членом команды местного депутата Андрея Костарева, который ранее был в оппозиции районным властям. «Среди тех ведомств, которые прежде отсутствовали в структуре — это управление общественной безопасности (УОБ) и управление жилищных отношений (УЖО). Прежде вместо УОБ в структуре администрации за общественную безопасность отвечал замглавы Андрей Чернятьев. В итоге он и возглавил УОБ. Отделы жилищных отношений были раньше в поселениях Пермского района. Сейчас новое УЖО возглавила бывшая глава Кондратовского сельского поселения Вера Утемова», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Цветов возглавлял Пермский мунипальный район, который был преобразован после объединения сельских поселений. Одним из последних поселений, где было принято решение об объединении, стало Кондратово, возглавляемое Утемовой. Цветов был поддержан депутатами на пост главы округа единогласно. После этого он анонсировал изменения в своей команде.