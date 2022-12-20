Челябинский губернатор: тысячи объектов инфраструктуры нуждаются в защите ФСБ

Губернатор заявил, что с региональным управлением ФСБ сложился высокий уровень сотрудничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником. По его словам, тысячи объектов региональной инфраструктуры нуждаются в защите ФСБ. Об этом URA.RU сообщили 20 декабря в пресс-службе главы региона.

«На Южном Урале всегда особое отношение к людям в погонах, защитникам Родины. Сегодня на территории области сотни промышленных предприятий, тысячи объектов критической инфраструктуры, важные транспортные магистрали. Все это нуждается в антитеррористической защите и находится в зоне ответственности управления ФСБ России по области», — заявил Текслер, поздравляя сотрудников УФСБ со 105-й годовщиной образования органов безопасности России.

Глава региона обозначил, что важной и актуальной является задача по противодействию коррупции, предупреждению проявлений экстремизма и в целом обеспечение стабильной социально-политической обстановки в регионе. Он отметил, что Россию пытаются расшатать извне, изнутри и на это направлен колоссальный ресурс. Ежедневная работа ФСБ помогает пресекать любые поползновения противников.

«То количество предприятий, которые сегодня выполняют оборонные задачи — все это привлекает внимание врагов нашей Родины. Эти попытки будут продолжаться, нет никакого сомнения в этом», — добавил губернатор.

Алексей Текслер также вручил сотрудникам спецслужб почетные грамоты и благодарственное письмо. Он добавил, что за последние годы между правительством области и региональным управлением ФСБ сложился высокий уровень сотрудничества.