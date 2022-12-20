Борис и Михаил Видгофы сделали подарок зоопарку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмены Борис и Михаил Видгофы, владельцы гранд-отеля «Видгоф», самого крупного в Челябинске, подарили городскому зоопарку альпаку. Как сообщается в официальной группе зоопарка в соцсетях, альпака по кличке Сильва приехала в Челябинск 16 декабря из Свердловской области.

«Сдержанная, скромная красавица-альпака прибыла к нам из монастыря в городе Верхотурье (Свердловская область). Такой подарок зоопарку и жителям города сделала семья Видгоф, которая выделила благотворительные средства на покупку, а также проспонсировала ремонт вольера этих животных», — написано в посте паблика «Челябинский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте».

Полуторогодовалая альпака по кличке Сильва стала третьей в зоопарке. Как поясняют зоологи, ей еще предстоит пройти карантинные мероприятия, привыкнуть к новому месту и к новым членам семьи — альпака Евдокии и Еремею. Благодаря подарку от Видгофов, в зоопарке пополнилась группа альпак, что повысит уровень благополучия этих стадных животных.

В группу компаний «Бовид», которая принадлежит Видгофу и его сыну, депутату заксобрания региона Михаилу, входит не только самый известный в городе автосалон, но и гостиничный бизнес. В их числе самый высокий и самый крупный отель на проспекте Ленина «Гранд отель Видгоф» и стоящий рядом высотный бизнес-центр.