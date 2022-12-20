Погибшего на работе пермяка признали виновным в собственной смерти

Сотрудника АО «Энергосервис», погибшего на работе, признали виновным в собственной смерти. Мужчина скончался 31 октября от удара электрическим током. Такое заключение опубликовано на сайте государственной инспекции труда в Пермском крае.
«Причиной несчастного случая стало нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в самовольном расширении объема задания, предусмотренного в наряде-допуске», — говорится на сайте ведомства. По данным Роструда, пермяк не учел возможности безопасного выполнения работ и не соблюдал меры безопасности.
Также установлено, что работодатель не проконтролировал действия погибшего. В результате расследования несчастного случая АО «Энергосервис» был назначен административный штраф.
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Сотрудника АО «Энергосервис», погибшего на работе, признали виновным в собственной смерти. Мужчина скончался 31 октября от удара электрическим током. Такое заключение опубликовано на сайте государственной инспекции труда в Пермском крае. «Причиной несчастного случая стало нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в самовольном расширении объема задания, предусмотренного в наряде-допуске», — говорится на сайте ведомства. По данным Роструда, пермяк не учел возможности безопасного выполнения работ и не соблюдал меры безопасности. Также установлено, что работодатель не проконтролировал действия погибшего. В результате расследования несчастного случая АО «Энергосервис» был назначен административный штраф.