Персональные данные пациентов в пермских поликлиниках не были защищены

В пермских поликлиниках не использовали специальное программное обеспечение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несколько пермских поликлиник не использовали необходимое программное обеспечение для защиты персональных данных пациентов, которое было установлено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Нарушение в действиях медучреждений выявила прокуратура Мотовилихинского района. Информация об этом появилась на сайте краевой прокуратуры.

«Сотрудниками прокуратуры Мотовилихинского района установлено, что „Городская поликлиника № 7“, „Краевая стоматологическая поликлиника № 2“, „Городская детская клиническая больница № 13“, „Клиническая медико-санитарная часть № 1“, „Городская детская клиническая поликлиника №1“ не использовали в работе поставленное программное оборудование, защищающее персональные данные пациентов», — говорится на сайте прокуратуры.

Прокуратурой в адрес руководителей медучреждений были направлены представления об устранении нарушений. Должностные лица пермских больниц и поликлиник привлечены к ответственности.