Персональные данные пациентов в пермских поликлиниках не были защищены

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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, медицина, цифровизация, электронный больничный, администратор в поликлинике
В пермских поликлиниках не использовали специальное программное обеспечение Фото:

Несколько пермских поликлиник не использовали необходимое программное обеспечение для защиты персональных данных пациентов, которое было установлено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Нарушение в действиях медучреждений выявила прокуратура Мотовилихинского района. Информация об этом появилась на сайте краевой прокуратуры.

«Сотрудниками прокуратуры Мотовилихинского района установлено, что „Городская поликлиника № 7“, „Краевая стоматологическая поликлиника № 2“, „Городская детская клиническая больница № 13“, „Клиническая медико-санитарная часть № 1“, „Городская детская клиническая поликлиника №1“ не использовали в работе поставленное программное оборудование, защищающее персональные данные пациентов», — говорится на сайте прокуратуры.

Прокуратурой в адрес руководителей медучреждений были направлены представления об устранении нарушений. Должностные лица пермских больниц и поликлиник привлечены к ответственности.

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Несколько пермских поликлиник не использовали необходимое программное обеспечение для защиты персональных данных пациентов, которое было установлено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Нарушение в действиях медучреждений выявила прокуратура Мотовилихинского района. Информация об этом появилась на сайте краевой прокуратуры. «Сотрудниками прокуратуры Мотовилихинского района установлено, что „Городская поликлиника № 7“, „Краевая стоматологическая поликлиника № 2“, „Городская детская клиническая больница № 13“, „Клиническая медико-санитарная часть № 1“, „Городская детская клиническая поликлиника №1“ не использовали в работе поставленное программное оборудование, защищающее персональные данные пациентов», — говорится на сайте прокуратуры. Прокуратурой в адрес руководителей медучреждений были направлены представления об устранении нарушений. Должностные лица пермских больниц и поликлиник привлечены к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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