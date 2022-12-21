Мужчину наказали за распитие спиртных напитков в общественном месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нетрезвого туриста спустили с Таганая в Златоусте (Челябинская область) и в наручниках доставили в полицию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, мужчина излишне выпил и приставал к путешественникам.

«Из одного из приютов национального парка вывезли туриста. Мужчина изрядно выпил и вел себя вызывающе», — отметили URA.RU в нацпарке.

На призывы успокоиться нарушитель порядка не реагировал. На златоустовца надели наручники и препроводили в Центральную усадьбу парка, где передали в руки сотрудников полиции.

Уже в полицейском участке мужчина пояснил, что прилив чувств у него был связан с долгим отсутствием на Таганае: в местных горах он не был более 40 лет. На нарушителя составили протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте.