21 декабря 2022

Туриста в лесу Златоуста сковали наручниками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
Мужчину наказали за распитие спиртных напитков в общественном месте Фото:

Нетрезвого туриста спустили с Таганая в Златоусте (Челябинская область) и в наручниках доставили в полицию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, мужчина излишне выпил и приставал к путешественникам.

«Из одного из приютов национального парка вывезли туриста. Мужчина изрядно выпил и вел себя вызывающе», — отметили URA.RU в нацпарке.

На призывы успокоиться нарушитель порядка не реагировал. На златоустовца надели наручники и препроводили в Центральную усадьбу парка, где передали в руки сотрудников полиции.

Уже в полицейском участке мужчина пояснил, что прилив чувств у него был связан с долгим отсутствием на Таганае: в местных горах он не был более 40 лет. На нарушителя составили протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Протокол на мужчину составили в полицейском участке
Фото:

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Нетрезвого туриста спустили с Таганая в Златоусте (Челябинская область) и в наручниках доставили в полицию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, мужчина излишне выпил и приставал к путешественникам. «Из одного из приютов национального парка вывезли туриста. Мужчина изрядно выпил и вел себя вызывающе», — отметили URA.RU в нацпарке. На призывы успокоиться нарушитель порядка не реагировал. На златоустовца надели наручники и препроводили в Центральную усадьбу парка, где передали в руки сотрудников полиции. Уже в полицейском участке мужчина пояснил, что прилив чувств у него был связан с долгим отсутствием на Таганае: в местных горах он не был более 40 лет. На нарушителя составили протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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