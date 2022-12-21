21 декабря 2022

Челябинская ГИБДД переходит на новогодний режим работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, гибдд, дпс
В ГИБДД не будет работать прием граждан с 1 по 3 января и с 6 по 8 января Фото:

ГИБДД Челябинска в новогодние праздники меняет режим работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

«Регистрация транспорта и выдача водительских удостоверений будет проходить 30 и 31 декабря, 4 и 5 января, кроме подразделения на Университетской набережной, расположенного в МФЦ. Это отделение не работает с 31 декабря по 8 января», — уточнили в ведомстве.

Перед новогодними праздниками количество обращений возрастает в 1,5 раза. При записи через Госуслуги граждане могут получить необходимые документы без ожидания в очередях в назначенную дату.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

ГИБДД Челябинска в новогодние праздники меняет режим работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. «Регистрация транспорта и выдача водительских удостоверений будет проходить 30 и 31 декабря, 4 и 5 января, кроме подразделения на Университетской набережной, расположенного в МФЦ. Это отделение не работает с 31 декабря по 8 января», — уточнили в ведомстве. Перед новогодними праздниками количество обращений возрастает в 1,5 раза. При записи через Госуслуги граждане могут получить необходимые документы без ожидания в очередях в назначенную дату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...