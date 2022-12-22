Пермяк погасил долг, чтобы раньше выйти из колонии

В Пермском крае осужденный погасил долг, чтобы претендовать на УДО

23 декабря 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Мужчина был осужден на три года колонии за избиение собственной супруги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Пермского края, отбывающий наказание в колонии строгого режима, оплатил долг, чтобы иметь возможность выйти на свободу раньше положенного срока. Мужчину осудили на три года тюрьмы. Также по решению суда он был обязан компенсировать моральный вред, причиненный своей супруге. «В колонии прикамец оказался за избиение жены. Приревновав к виртуальному собеседнику, преступник столкнул ее в овощную яму, а потом попытался добиться признания в неверности, сдавливая шею и лишая ее возможности дышать. Кроме этого, мужчина нанес пострадавшей более 11 ударов руками и ногами по голове. Женщине удалось выбраться и позвать на помощь сына. В больнице врачи зафиксировали у нее ряд серьезных травм», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю. В колонии приставы предупредили мужчину, что он может претендовать на условно-досрочное освобождение только при условии компенсации морального вреда супруге в 70 тысяч рублей. Перспектива выйти на свободу раньше положенного срока побудила осужденного погасить задолженность. Исполнительное производство по делу прекращено.

Житель Пермского края, отбывающий наказание в колонии строгого режима, оплатил долг, чтобы иметь возможность выйти на свободу раньше положенного срока. Мужчину осудили на три года тюрьмы. Также по решению суда он был обязан компенсировать моральный вред, причиненный своей супруге. «В колонии прикамец оказался за избиение жены. Приревновав к виртуальному собеседнику, преступник столкнул ее в овощную яму, а потом попытался добиться признания в неверности, сдавливая шею и лишая ее возможности дышать. Кроме этого, мужчина нанес пострадавшей более 11 ударов руками и ногами по голове. Женщине удалось выбраться и позвать на помощь сына. В больнице врачи зафиксировали у нее ряд серьезных травм», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю. В колонии приставы предупредили мужчину, что он может претендовать на условно-досрочное освобождение только при условии компенсации морального вреда супруге в 70 тысяч рублей. Перспектива выйти на свободу раньше положенного срока побудила осужденного погасить задолженность. Исполнительное производство по делу прекращено.