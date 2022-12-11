Власти Екатеринбурга сменили тактику подготовки к 300-летию, бизнесу дана новая установка

По задумке Алексея Орлова и его зама, на сайт горожане будут заходить каждый день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга будет продвигать 300-летие города не оффлайновыми мероприятиями, на которые в бюджете нет денег, а через специально созданный сайт и взаимодействие с предпринимателями. Вечером 12 декабря пиар-концепцию редакторам местных СМИ презентовал вице-мэр Сергей Плахотин, передает корреспондент URA.RU.

На подготовку сайта власти потратили 590 тысяч рублей. «Сайт должен стать главной площадкой по продвижению празднования как внутри [города], так и в масштабах нашей страны, и за рубежом. Я очень надеюсь, что сайт станет полезным сервисом, где журналисты и гости города будут получать всю информацию. Нам хотелось бы, чтобы сайт был посещаемым, чтобы горожане заходили туда каждый день», — сказал, предваряя выступление Плахотина, мэр Алексей Орлов.

Ожидается, что в тестовом формате сайт запустится в ближайшие дни, а полностью — в марте 2023-го. В нем будут разделы для местных жителей (цель — вовлечь их в празднование), туристов (с описанием маршрутов, достопримечательностей и так далее). На площадке также разместят подробную программу празднования.

Кроме того, мэрия сделала общедоступным брендбук, подготовленный к 300-летию, чтобы использовать символы мог любой бизнес. Первым, кто откликнулся на призыв администрации, стал ресторан «Корова», подготовивший «Екатеринбургеры» с новым логотипом уральской столицы.

Так выглядит стартовая страница сайта Фото: URA.RU