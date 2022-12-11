Власти Екатеринбурга сменили тактику подготовки к 300-летию, бизнесу дана новая установка

Мэрия Екатеринбурга будет продвигать 300-летие города не оффлайновыми мероприятиями, на которые в бюджете нет денег, а через специально созданный сайт и взаимодействие с предпринимателями. Вечером 12 декабря пиар-концепцию редакторам местных СМИ презентовал вице-мэр Сергей Плахотин, передает корреспондент URA.RU.
На подготовку сайта власти потратили 590 тысяч рублей. «Сайт должен стать главной площадкой по продвижению празднования как внутри [города], так и в масштабах нашей страны, и за рубежом. Я очень надеюсь, что сайт станет полезным сервисом, где журналисты и гости города будут получать всю информацию. Нам хотелось бы, чтобы сайт был посещаемым, чтобы горожане заходили туда каждый день», — сказал, предваряя выступление Плахотина, мэр Алексей Орлов.
Ожидается, что в тестовом формате сайт запустится в ближайшие дни, а полностью — в марте 2023-го. В нем будут разделы для местных жителей (цель — вовлечь их в празднование), туристов (с описанием маршрутов, достопримечательностей и так далее). На площадке также разместят подробную программу празднования.
Кроме того, мэрия сделала общедоступным брендбук, подготовленный к 300-летию, чтобы использовать символы мог любой бизнес. Первым, кто откликнулся на призыв администрации, стал ресторан «Корова», подготовивший «Екатеринбургеры» с новым логотипом уральской столицы.
Так выглядит стартовая страница сайта
Фото: URA.RU
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Мэрия Екатеринбурга будет продвигать 300-летие города не оффлайновыми мероприятиями, на которые в бюджете нет денег, а через специально созданный сайт и взаимодействие с предпринимателями. Вечером 12 декабря пиар-концепцию редакторам местных СМИ презентовал вице-мэр Сергей Плахотин, передает корреспондент URA.RU. На подготовку сайта власти потратили 590 тысяч рублей. «Сайт должен стать главной площадкой по продвижению празднования как внутри [города], так и в масштабах нашей страны, и за рубежом. Я очень надеюсь, что сайт станет полезным сервисом, где журналисты и гости города будут получать всю информацию. Нам хотелось бы, чтобы сайт был посещаемым, чтобы горожане заходили туда каждый день», — сказал, предваряя выступление Плахотина, мэр Алексей Орлов. Ожидается, что в тестовом формате сайт запустится в ближайшие дни, а полностью — в марте 2023-го. В нем будут разделы для местных жителей (цель — вовлечь их в празднование), туристов (с описанием маршрутов, достопримечательностей и так далее). На площадке также разместят подробную программу празднования. Кроме того, мэрия сделала общедоступным брендбук, подготовленный к 300-летию, чтобы использовать символы мог любой бизнес. Первым, кто откликнулся на призыв администрации, стал ресторан «Корова», подготовивший «Екатеринбургеры» с новым логотипом уральской столицы.