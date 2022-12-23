ФАС заморозила итоги аукциона на содержание трассы в Курганской и Тюменской областях

24 декабря 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Компания не смогла выдвинуть новую цену за содержание трассы «Иртыш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба заблокировала итоги аукциона ФКУ «Уралуправтодор» на содержание трассы «Иртыш», а также подъезды к городу Ишим, Курганской и Тюменской областям из-за жалобы потенциального подрядчика ООО «Дортех». Об этом сообщается на портале госзакупок. Причина жалобы — отказ оператора площадки АО «Российский аукционный дом» принять ценовое предложение ООО «Дортех» в рамках основного этапа аукциона. Компания объясняет, что подала два предложения за выполнение работ за 155,2 млн рублей и 154,5 млн рублей. «Второй участник аукциона указал цену 153 696 532 рубля за содержание трассы. После этого мы пытались подать следующее заявление о цене, оно появлялось в соответствующем поле аукциона. Страница переходила в режим подписания поданного предложения, но не обновлялась. При попытке обновить страницу появилось предупреждение „403 Доступ запрещен“», — указано в жалобе компании. ООО «Дортех» указало, что после перезапуска браузера появилось сообщение о завершении аукциона, а предложения принимаются только без учета шага цены. По этой причине подрядчик не смог выдвинуть третье предложение и принять участие в основном этапе аукциона. Компания потребовала приостановить заключение контракта и признать незаконным ограничение участия в закупке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная антимонопольная служба заблокировала итоги аукциона ФКУ «Уралуправтодор» на содержание трассы «Иртыш», а также подъезды к городу Ишим, Курганской и Тюменской областям из-за жалобы потенциального подрядчика ООО «Дортех». Об этом сообщается на портале госзакупок. Причина жалобы — отказ оператора площадки АО «Российский аукционный дом» принять ценовое предложение ООО «Дортех» в рамках основного этапа аукциона. Компания объясняет, что подала два предложения за выполнение работ за 155,2 млн рублей и 154,5 млн рублей. «Второй участник аукциона указал цену 153 696 532 рубля за содержание трассы. После этого мы пытались подать следующее заявление о цене, оно появлялось в соответствующем поле аукциона. Страница переходила в режим подписания поданного предложения, но не обновлялась. При попытке обновить страницу появилось предупреждение „403 Доступ запрещен“», — указано в жалобе компании. ООО «Дортех» указало, что после перезапуска браузера появилось сообщение о завершении аукциона, а предложения принимаются только без учета шага цены. По этой причине подрядчик не смог выдвинуть третье предложение и принять участие в основном этапе аукциона. Компания потребовала приостановить заключение контракта и признать незаконным ограничение участия в закупке.