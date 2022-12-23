23 декабря 2022

В Перми продают дом рядом с квартирой Коляна из «Реальных пацанов». Скрин

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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Дом продают за 62 миллиона рублей (архивное фото) Фото:

В Перми продают дом за 62 миллиона рублей. Он находится рядом с квартирой Коляна из «Реальных пацанов», указывается на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Роскошный четырехэтажный кирпичный дом в черте города. Планировку, проект отделки и его укомплектование создавал известный дизайнер. В доме преобладает естественное освещение за счет наличия большого количества окон. Отдельная огороженная территория со своим двориком, огранной сигнализацией и видеонаблюдением», — указывается в объявлении.

Участок находится недалеко от железнодорожных вокзалов и Ленинского района. Стоимость дома площадью 723 квадратных метра — 62 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что в центре Перми продают часть четырехэтажного дома с видом на Каму за 80 миллионов рублей. По словам владельца, в доме выполнен дизайнерский евроремонт.

Дом продают за 62 миллиона рублей
Дом находится рядом с квартирой Коляна из «Реальных пацанов»

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В Перми продают дом за 62 миллиона рублей. Он находится рядом с квартирой Коляна из «Реальных пацанов», указывается на популярном сайте бесплатных объявлений. «Роскошный четырехэтажный кирпичный дом в черте города. Планировку, проект отделки и его укомплектование создавал известный дизайнер. В доме преобладает естественное освещение за счет наличия большого количества окон. Отдельная огороженная территория со своим двориком, огранной сигнализацией и видеонаблюдением», — указывается в объявлении. Участок находится недалеко от железнодорожных вокзалов и Ленинского района. Стоимость дома площадью 723 квадратных метра — 62 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в центре Перми продают часть четырехэтажного дома с видом на Каму за 80 миллионов рублей. По словам владельца, в доме выполнен дизайнерский евроремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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