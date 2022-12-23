Дом продают за 62 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми продают дом за 62 миллиона рублей. Он находится рядом с квартирой Коляна из «Реальных пацанов», указывается на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Роскошный четырехэтажный кирпичный дом в черте города. Планировку, проект отделки и его укомплектование создавал известный дизайнер. В доме преобладает естественное освещение за счет наличия большого количества окон. Отдельная огороженная территория со своим двориком, огранной сигнализацией и видеонаблюдением», — указывается в объявлении.

Участок находится недалеко от железнодорожных вокзалов и Ленинского района. Стоимость дома площадью 723 квадратных метра — 62 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что в центре Перми продают часть четырехэтажного дома с видом на Каму за 80 миллионов рублей. По словам владельца, в доме выполнен дизайнерский евроремонт.

Дом продают за 62 миллиона рублей Фото с сайта объявлений о продаже