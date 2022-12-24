Лукашенко вылетел в Москву через 5 дней после визита Путина в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Москву. Об этом сообщает белорусский telegram-канал «Пул Первого». Визит белорусского президента в Россию состоится через пять дней после того, как президент РФ Владимир Путин побывал в Минске.
«Лукашенко вылетел в Москву», — пишет telegram-канал, отмечая, что сегодня его ждут в подмосковном Звездном городке. По информации канала, там президент Беларуси посетит центр подготовки космонавтов.
Пять дней назад Путин посетил Минск. В ходе встречи лидеры государств обсуждали безопасность России и Беларуси на фоне обстановки в мире, сообщает RT.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Москву. Об этом сообщает белорусский telegram-канал «Пул Первого». Визит белорусского президента в Россию состоится через пять дней после того, как президент РФ Владимир Путин побывал в Минске. «Лукашенко вылетел в Москву», — пишет telegram-канал, отмечая, что сегодня его ждут в подмосковном Звездном городке. По информации канала, там президент Беларуси посетит центр подготовки космонавтов. Пять дней назад Путин посетил Минск. В ходе встречи лидеры государств обсуждали безопасность России и Беларуси на фоне обстановки в мире, сообщает RT.