Володин дал краткую характеристику новому министру обороны РФ

Володин: в Госдуме поддерживают Белоусова
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В Госдуме готовы помочь Белоусову, заявил Вячеслав Володин
В Госдуме готовы помочь Белоусову, заявил Вячеслав Володин Фото:

В Госдуме поддерживают нового главу Минобороны России Андрея Белоусова, а также готовы ему помогать. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

"Выбор президента поддерживаем. Со своей стороны будем оказывать ему необходимую помощь", — сказал Володин ТАСС. Он добавил, что в Госдуме давно знают Белоусова. 

Ранее Путин рассказал, что назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, передает деловое издание "Взгляд". Кроме того, обращаясь к Белоусову, отметил, что надо открыть министерство обороны настолько, насколько это возможно. 

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В Госдуме поддерживают нового главу Минобороны России Андрея Белоусова, а также готовы ему помогать. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.  "Выбор президента поддерживаем. Со своей стороны будем оказывать ему необходимую помощь", — сказал Володин ТАСС. Он добавил, что в Госдуме давно знают Белоусова.  Ранее Путин рассказал, что назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, передает деловое издание "Взгляд". Кроме того, обращаясь к Белоусову, отметил, что надо открыть министерство обороны настолько, насколько это возможно. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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