Володин дал краткую характеристику новому министру обороны РФ

В Госдуме поддерживают нового главу Минобороны России Андрея Белоусова, а также готовы ему помогать. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Выбор президента поддерживаем. Со своей стороны будем оказывать ему необходимую помощь", — сказал Володин ТАСС. Он добавил, что в Госдуме давно знают Белоусова.
Ранее Путин рассказал, что назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, передает деловое издание "Взгляд". Кроме того, обращаясь к Белоусову, отметил, что надо открыть министерство обороны настолько, насколько это возможно.
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