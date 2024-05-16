Чем опасна уборка без перчаток

Использование резиновых перчаток при уборке дома крайне важно для защиты кожи рук. Об этом рассказала дерматолог Дарья Антонова
"В составе любого чистящего средства содержатся очень сильные растворители, которые <...> смывают с нашей кожи защитную липидную пленку, так называемый себум", — заявила Антонова в беседе с "Газетой.ru". Она отметила, что себум играет ключевую роль в защите кожи человека.
Дерматолог акцентировала внимание на том, что бытовая химия может вызывать аллергию и кожные заболевания. По ее словам, регулярное использование резиновых перчаток при уборке поможет предотвратить эти проблемы и сохранит здоровье рук.
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