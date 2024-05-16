Чем опасна уборка без перчаток

Дерматолог Антонова: при уборке дома необходимо надевать перчатки
© Служба новостей «URA.RU»
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Дарья Антонова сообщила, что бытовая химия смывает с кожи защитную липидную пленку
Дарья Антонова сообщила, что бытовая химия смывает с кожи защитную липидную пленку Фото:

Использование резиновых перчаток при уборке дома крайне важно для защиты кожи рук. Об этом рассказала дерматолог Дарья Антонова

"В составе любого чистящего средства содержатся очень сильные растворители, которые <...> смывают с нашей кожи защитную липидную пленку, так называемый себум", — заявила Антонова в беседе с "Газетой.ru". Она отметила, что себум играет ключевую роль в защите кожи человека.

Дерматолог акцентировала внимание на том, что бытовая химия может вызывать аллергию и кожные заболевания. По ее словам, регулярное использование резиновых перчаток при уборке поможет предотвратить эти проблемы и сохранит здоровье рук.

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Использование резиновых перчаток при уборке дома крайне важно для защиты кожи рук. Об этом рассказала дерматолог Дарья Антонова "В составе любого чистящего средства содержатся очень сильные растворители, которые <...> смывают с нашей кожи защитную липидную пленку, так называемый себум", — заявила Антонова в беседе с "Газетой.ru". Она отметила, что себум играет ключевую роль в защите кожи человека. Дерматолог акцентировала внимание на том, что бытовая химия может вызывать аллергию и кожные заболевания. По ее словам, регулярное использование резиновых перчаток при уборке поможет предотвратить эти проблемы и сохранит здоровье рук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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