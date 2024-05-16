Новый министр обороны РФ Белоусов отказался общаться со СМИ в Китае. Видео

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Андрей Белоусов не дает комментарии журналистам в Китае
Андрей Белоусов не дает комментарии журналистам в Китае Фото:

Журналисты преследуют нового министра обороны РФ в кулуарах пекинского Дома народных собраний. Однако он пока не дает интервью.

 "Десятки журналистов преследуют Белоусова", — рассказал корреспондент URA.RU, находящийся в здании. Он добавил, что новый министр обороны не спешит давать комментарии. 

Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. Ранее сообщалось, что вместе с ним КНР посетят Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Кроме того, в московскую делегацию вошли члены обновленного Кабмина. 

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Журналисты преследуют нового министра обороны РФ в кулуарах пекинского Дома народных собраний. Однако он пока не дает интервью.  "Десятки журналистов преследуют Белоусова", — рассказал корреспондент URA.RU, находящийся в здании. Он добавил, что новый министр обороны не спешит давать комментарии.  Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. Ранее сообщалось, что вместе с ним КНР посетят Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Кроме того, в московскую делегацию вошли члены обновленного Кабмина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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