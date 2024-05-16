Андрей Белоусов не дает комментарии журналистам в Китае
Журналисты преследуют нового министра обороны РФ в кулуарах пекинского Дома народных собраний. Однако он пока не дает интервью.
"Десятки журналистов преследуют Белоусова", — рассказал корреспондент URA.RU, находящийся в здании. Он добавил, что новый министр обороны не спешит давать комментарии.
Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. Ранее сообщалось, что вместе с ним КНР посетят Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Кроме того, в московскую делегацию вошли члены обновленного Кабмина.
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