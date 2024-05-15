Путин встретился с командующими и объяснил смену главы Минобороны РФ: главное

Путин провел встречу с командующими военными округами

15 мая 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел встречу с командующими военными округами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военные расходы растут, поэтому новым главой Минобороны РФ стал Андрей Белоусов. Изменений в Генштабе не будет. Военные расходы растут. Чем эффективнее будет работать армия, тем быстрее конфликт на Украине можно будет решить мирным способом. URA.RU приводит главные заявления президента России Владимира со встречи с командующими военными округами. Почему сменился глава Минобороны РФ «Назначение Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут. Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику страны», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7%. В 80-х они находились на уровне 13%. Самое главное сейчас — это работа военных в зоне спецоперации. Желание России решить конфликт на Украине мирными способами не принесло результатов из-за Киева. «Чем эффективнее вы работаете на линии соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем», — особо отметил Путин. Финансирование армии не должно мешать развиваться другим сферам Все соцобязательства необходимо выполнить в условиях увеличение военных расходов. Должны быть достигнуты и цели по национальному развитию. Это включает в себя образование, обеспечение пенсионного обслуживания и так далее. Увеличение военных расходов связано с новыми вызовами России в зоне спецоперации. «Многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, это вселяет в нас уверенность», — подчеркнул верховный главнокомандующий. Путин добавил, что все военные задачи Россия решит. Будет ли меняться Генштаб Путин заявил, что перестановок в Генштабе не будет. По его словам, блок боевой работы, который связанно с работой Генерального штаба, сложился и действует успешно. Также на встрече глава России попросил командующих округами доложить текущую ситуацию в зоне спецоперации. На каждом направлении. Путин поблагодарил Шойгу за работу Путин особо поблагодарил за ту работу, которую проделал бывший глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, было сделано многое, чтобы придать ВС РФ новый облик. «Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе, применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы», — заявил Владимир Путин. Лапин возглавил Ленинградский военный округ После встречи на сайте Кремля вышел список новых назначений. Согласно им, экс-глава ЦВО, генерал-полковник, Герой России Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Об этом ранее говорили источники URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные расходы растут, поэтому новым главой Минобороны РФ стал Андрей Белоусов. Изменений в Генштабе не будет. Военные расходы растут. Чем эффективнее будет работать армия, тем быстрее конфликт на Украине можно будет решить мирным способом. URA.RU приводит главные заявления президента России Владимира со встречи с командующими военными округами. Он отметил, что 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7%. В 80-х они находились на уровне 13%. Самое главное сейчас — это работа военных в зоне спецоперации. Желание России решить конфликт на Украине мирными способами не принесло результатов из-за Киева. «Чем эффективнее вы работаете на линии соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем», — особо отметил Путин. Все соцобязательства необходимо выполнить в условиях увеличение военных расходов. Должны быть достигнуты и цели по национальному развитию. Это включает в себя образование, обеспечение пенсионного обслуживания и так далее. Увеличение военных расходов связано с новыми вызовами России в зоне спецоперации. «Многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, это вселяет в нас уверенность», — подчеркнул верховный главнокомандующий. Путин добавил, что все военные задачи Россия решит. Путин заявил, что перестановок в Генштабе не будет. По его словам, блок боевой работы, который связанно с работой Генерального штаба, сложился и действует успешно. Также на встрече глава России попросил командующих округами доложить текущую ситуацию в зоне спецоперации. На каждом направлении. Путин особо поблагодарил за ту работу, которую проделал бывший глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, было сделано многое, чтобы придать ВС РФ новый облик. «Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе, применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы», — заявил Владимир Путин. После встречи на сайте Кремля вышел список новых назначений. Согласно им, экс-глава ЦВО, генерал-полковник, Герой России Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Об этом ранее говорили источники URA.RU.