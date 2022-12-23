23 декабря 2022

Власти ХМАО выбрали санаторий для лечения детей с хроническими заболеваниями

Дети с хроническими заболеваниями из ХМАО отправятся на лечение в Железноводск
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети с хроническими заболеваниями из ХМАО отправятся на лечение в Железноводский санаторий (фото из архива) Фото:

Депздрав ХМАО заключил контракт с санаторием в Желедноводске (Ставропольский край) на оказание услуг санаторного-курортного лечения детей с хроническими заболеваниями. Тендер разместил департамент госзаказа округа. Информация опубликована на портале госзакупок.

«Объект закупки — оказание услуг санаторно-курортного лечения детскому населению с хроническими болезнями органов пищеварения, кровообращения, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, а также сопровождающих их лиц. Исполнитель — лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Дубрава» (г. Железноводск)», — сообщается в документах к закупке.

Цена контракта — 43,6 млн рублей, на эту сумму будет выдано 400 путевок. Услуги должны быть оказаны в период с 1 февраля по 1 декабря 2023 года. Срок путевки составляет 14 дней.

Ранее URA. RU сообщало, что власти ХМАО потратят на лечение жителей после перенесенной коронавирусной инфекции 4,2 миллиона рублей. Планируется приобрести 1400 путевок у оздоровительных организаций.

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Депздрав ХМАО заключил контракт с санаторием в Желедноводске (Ставропольский край) на оказание услуг санаторного-курортного лечения детей с хроническими заболеваниями. Тендер разместил департамент госзаказа округа. Информация опубликована на портале госзакупок. «Объект закупки — оказание услуг санаторно-курортного лечения детскому населению с хроническими болезнями органов пищеварения, кровообращения, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, а также сопровождающих их лиц. Исполнитель — лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Дубрава» (г. Железноводск)», — сообщается в документах к закупке. Цена контракта — 43,6 млн рублей, на эту сумму будет выдано 400 путевок. Услуги должны быть оказаны в период с 1 февраля по 1 декабря 2023 года. Срок путевки составляет 14 дней. Ранее URA. RU сообщало, что власти ХМАО потратят на лечение жителей после перенесенной коронавирусной инфекции 4,2 миллиона рублей. Планируется приобрести 1400 путевок у оздоровительных организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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