В Миассе медперсоналу дали стотысячные премии

26 декабря 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Санитарки боятся, что у них отнимут премии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городской больнице Миасса Челябинской области младшему медперсоналу выписали стотысячные премии. В региональном минздраве ответили на опасения персонала, что деньги потребуют распределить по коллегам. «Мы работаем в горбольнице №2 санитарками, в декабре нам выделена большая премия — от 15 до ста и даже больше тысяч рублей. У кого больше ста тысяч, старшая медсестра требуют снять эти деньги и отдать им наличкой, чтобы распределить по медсестрам, якобы мы не достойны такой премии», — рассказала одна из сотрудниц отделения в сообществе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудница уточнила, что боится жаловаться из-за угрозы увольнения. Она утверждает, что такая ситуация происходит практически во всех отделениях данной больницы и просит губернатора разобраться в ситуации. В региональном минздраве рассказали, откуда взялись такие суммы. «В декабре 2022 года для городской больницы №2 города Миасса выделены федеральные средства на доведение заработной платы младшего персонала до установленного на 2022 год индикатива согласно „майским указам“. Данные средства носят целевой характер и были распределены и начислены младшему медицинскому персоналу в зависимости от количества отработанных часов, вида выполняемой работы, выполнения должностных обязанностей», — уточнили в комментарии ведомства. В минздраве добавили, что эти начисления отражены в расчетных листках сотрудников. Также в ведомстве пояснили, что никаких данных о выполнении указанных в обращении требований в отношении младшего медперсонала в администрацию учреждения не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городской больнице Миасса Челябинской области младшему медперсоналу выписали стотысячные премии. В региональном минздраве ответили на опасения персонала, что деньги потребуют распределить по коллегам. «Мы работаем в горбольнице №2 санитарками, в декабре нам выделена большая премия — от 15 до ста и даже больше тысяч рублей. У кого больше ста тысяч, старшая медсестра требуют снять эти деньги и отдать им наличкой, чтобы распределить по медсестрам, якобы мы не достойны такой премии», — рассказала одна из сотрудниц отделения в сообществе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудница уточнила, что боится жаловаться из-за угрозы увольнения. Она утверждает, что такая ситуация происходит практически во всех отделениях данной больницы и просит губернатора разобраться в ситуации. В региональном минздраве рассказали, откуда взялись такие суммы. «В декабре 2022 года для городской больницы №2 города Миасса выделены федеральные средства на доведение заработной платы младшего персонала до установленного на 2022 год индикатива согласно „майским указам“. Данные средства носят целевой характер и были распределены и начислены младшему медицинскому персоналу в зависимости от количества отработанных часов, вида выполняемой работы, выполнения должностных обязанностей», — уточнили в комментарии ведомства. В минздраве добавили, что эти начисления отражены в расчетных листках сотрудников. Также в ведомстве пояснили, что никаких данных о выполнении указанных в обращении требований в отношении младшего медперсонала в администрацию учреждения не поступало.