Путин ответил на страхи о критической опасности в конфликте на Украине

Владимир Путин отметил, что Россия защищает свои национальные интересы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ситуация на Украине не является критически опасной. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
«Я не считаю, что она (ситуация на Украине — прим. URA.RU) такая уж опасная», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Президент подчеркнул, что Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы.
Путин также отметил, что страна не отказывается от переговоров с западными странами. «Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках», — добавил он.
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