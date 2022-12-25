Путин ответил на страхи о критической опасности в конфликте на Украине

Путин не считает ситуацию на Украине критически опасной

25 декабря 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что Россия защищает свои национальные интересы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на Украине не является критически опасной. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Я не считаю, что она (ситуация на Украине — прим. URA.RU) такая уж опасная», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Президент подчеркнул, что Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы. Путин также отметил, что страна не отказывается от переговоров с западными странами. «Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках», — добавил он.

Ситуация на Украине не является критически опасной. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Я не считаю, что она (ситуация на Украине — прим. URA.RU) такая уж опасная», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Президент подчеркнул, что Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы. Путин также отметил, что страна не отказывается от переговоров с западными странами. «Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках», — добавил он.