Путин ответил на страхи о критической опасности в конфликте на Украине

Путин не считает ситуацию на Украине критически опасной
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что Россия защищает свои национальные интересы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на Украине не является критически опасной. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Я не считаю, что она (ситуация на Украине — прим. URA.RU) такая уж опасная», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Президент подчеркнул, что Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы.

Путин также отметил, что страна не отказывается от переговоров с западными странами. «Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках», — добавил он.

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Ситуация на Украине не является критически опасной. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Я не считаю, что она (ситуация на Украине — прим. URA.RU) такая уж опасная», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Президент подчеркнул, что Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы. Путин также отметил, что страна не отказывается от переговоров с западными странами. «Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках», — добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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