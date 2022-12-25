25 декабря 2022
24 декабря 2022

Главы районов Челябинска ответят за нераспроданные новогодние елки

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Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, елки, елочный базар, торговля елками
Нераспроданные елки из Челябинска вывезут после 1 января 2023 Фото:

В Челябинске все нераспроданные ели вывезут с елочных базаров 1 января. Об этом на аппаратном совещании 26 декабря заявила мэр Челябинска Наталья Котова.

«По елкам, которые сейчас продают. С 1 января главы районов персонально отвечают за то, чтобы елочные базары привести в надлежащий вид. То есть вывоз нераспроданных елок должен быть осуществлен первого числа, чтобы все места были приведены в порядок», — сообщила Котова.

Сотни нераспроданных елок, брошенные на улицах Челябинска после Нового года, регулярно возмущают горожан. Южноуральцы 2 января 2022 в соцсетях жаловались, что нераспроданные деревья брошены на местах елочных базарах и захламляют город.

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В Челябинске все нераспроданные ели вывезут с елочных базаров 1 января. Об этом на аппаратном совещании 26 декабря заявила мэр Челябинска Наталья Котова. «По елкам, которые сейчас продают. С 1 января главы районов персонально отвечают за то, чтобы елочные базары привести в надлежащий вид. То есть вывоз нераспроданных елок должен быть осуществлен первого числа, чтобы все места были приведены в порядок», — сообщила Котова. Сотни нераспроданных елок, брошенные на улицах Челябинска после Нового года, регулярно возмущают горожан. Южноуральцы 2 января 2022 в соцсетях жаловались, что нераспроданные деревья брошены на местах елочных базарах и захламляют город.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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