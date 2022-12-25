Главы районов Челябинска ответят за нераспроданные новогодние елки

Нераспроданные елки из Челябинска вывезут после 1 января 2023 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске все нераспроданные ели вывезут с елочных базаров 1 января. Об этом на аппаратном совещании 26 декабря заявила мэр Челябинска Наталья Котова.

«По елкам, которые сейчас продают. С 1 января главы районов персонально отвечают за то, чтобы елочные базары привести в надлежащий вид. То есть вывоз нераспроданных елок должен быть осуществлен первого числа, чтобы все места были приведены в порядок», — сообщила Котова.

Сотни нераспроданных елок, брошенные на улицах Челябинска после Нового года, регулярно возмущают горожан. Южноуральцы 2 января 2022 в соцсетях жаловались, что нераспроданные деревья брошены на местах елочных базарах и захламляют город.