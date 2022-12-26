26 декабря 2022

Лавров раскрыл, как будет развиваться СВО, если Украина продолжит оказывать сопротивление

Лавров: предложения РФ по демилитаризации Украины лучше выполнить «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия РФ
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Лавров озвучил, что условия России Украина должна выполнить «подобру-поздорову» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Киева и подконтрольных ему земель лучше выполнить «подобру-поздорову», в ином случае с ситуацией разберется российская армия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — сказал Лавров в беседе с ТАСС.

Ранее Лавров озвучил, что 2022 год показал, кому России можно верить и с кем следует работать. Он также подчеркнул, что спецоперация была необходима, чтобы не превратить Украину в антироссийскую страну. Глава МИД РФ добавил, что «не все в мире довольны тем, как Запад старается укрепить свои позиции». При этом Россия, по его словам, продолжит делать все возможное, чтобы установить многополярный мир.

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Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Киева и подконтрольных ему земель лучше выполнить «подобру-поздорову», в ином случае с ситуацией разберется российская армия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — сказал Лавров в беседе с ТАСС. Ранее Лавров озвучил, что 2022 год показал, кому России можно верить и с кем следует работать. Он также подчеркнул, что спецоперация была необходима, чтобы не превратить Украину в антироссийскую страну. Глава МИД РФ добавил, что «не все в мире довольны тем, как Запад старается укрепить свои позиции». При этом Россия, по его словам, продолжит делать все возможное, чтобы установить многополярный мир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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