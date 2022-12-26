26 декабря 2022

В Перми молодые брат и сестра получили большой срок за попытку сбыть наркотики

В Перми молодых брата и сестру посадили в тюрьму на 15 и 12 лет за попытку сбыть запрещенные вещества
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Девушку посадили на 15 лет, ее брата — на 12 Фото:

В Перми осуждены молодые брат и сестра за попытку сбыть наркотики. 24-летнюю девушку приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее 30-летнего брата — к 12 годам, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

«Орджоникидзевский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жителей Перми: ранее судимой 24-летней девушки и ее 30-летнего брата. Они признаны виновными в совершении 9 эпизодов противоправных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. „а“, „б“ ч.3, п. „г“ ч.4ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в значительном и крупном размерах)», — указано на сайте ведомства.

Суд установил, что девушка и ее брат получили от поставщика крупную партию синтетического наркотика в микрорайоне Левшино в Перми и оборудовали 5 тайников-закладок. В этот момент их задержала полиция. При обыске у мужчины изъято 6 свертков с запрещенным веществом, а у девушки 27 — их они также собирались разложить для дальнейшего сбыта.

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В Перми осуждены молодые брат и сестра за попытку сбыть наркотики. 24-летнюю девушку приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее 30-летнего брата — к 12 годам, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края. «Орджоникидзевский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жителей Перми: ранее судимой 24-летней девушки и ее 30-летнего брата. Они признаны виновными в совершении 9 эпизодов противоправных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. „а“, „б“ ч.3, п. „г“ ч.4ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в значительном и крупном размерах)», — указано на сайте ведомства. Суд установил, что девушка и ее брат получили от поставщика крупную партию синтетического наркотика в микрорайоне Левшино в Перми и оборудовали 5 тайников-закладок. В этот момент их задержала полиция. При обыске у мужчины изъято 6 свертков с запрещенным веществом, а у девушки 27 — их они также собирались разложить для дальнейшего сбыта.
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