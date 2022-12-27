Бербок предрекла трудный и долгий путь Украины в ЕС

Путь Украины в ЕС будет долгим и труднымФото: Официальный сайт президента Украины
Украина сможет вступить в Евросоюз, но процесс вступления будет долгим и трудным. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Украина видит свое будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению», — заявила Бербок румынскому телеканалу Digi 24.
Европейские лидеры неоднократно заявляли, что для вступления в ЕС Украине придется привести свое законодательство в соответствие с европейскими нормами. В том числе, Украина должна преодолеть высокий уровень коррупции. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский выступал с заявлением, что на Украине коррупции больше нет. Он объяснил это тем, что все коррупционеры уехали из страны, передает RT.
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Украина сможет вступить в Евросоюз, но процесс вступления будет долгим и трудным. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Украина видит свое будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению», — заявила Бербок румынскому телеканалу Digi 24. Европейские лидеры неоднократно заявляли, что для вступления в ЕС Украине придется привести свое законодательство в соответствие с европейскими нормами. В том числе, Украина должна преодолеть высокий уровень коррупции. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский выступал с заявлением, что на Украине коррупции больше нет. Он объяснил это тем, что все коррупционеры уехали из страны, передает RT.