Бербок предрекла трудный и долгий путь Украины в ЕС

27 декабря 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Путь Украины в ЕС будет долгим и трудным Фото: Официальный сайт президента Украины Украина сможет вступить в Евросоюз, но процесс вступления будет долгим и трудным. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Украина видит свое будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению», — заявила Бербок румынскому телеканалу Digi 24. Европейские лидеры неоднократно заявляли, что для вступления в ЕС Украине придется привести свое законодательство в соответствие с европейскими нормами. В том числе, Украина должна преодолеть высокий уровень коррупции. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский выступал с заявлением, что на Украине коррупции больше нет. Он объяснил это тем, что все коррупционеры уехали из страны, передает RT.

Украина сможет вступить в Евросоюз, но процесс вступления будет долгим и трудным. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Украина видит свое будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению», — заявила Бербок румынскому телеканалу Digi 24. Европейские лидеры неоднократно заявляли, что для вступления в ЕС Украине придется привести свое законодательство в соответствие с европейскими нормами. В том числе, Украина должна преодолеть высокий уровень коррупции. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский выступал с заявлением, что на Украине коррупции больше нет. Он объяснил это тем, что все коррупционеры уехали из страны, передает RT.