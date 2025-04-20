Теплоход врезался в ворота на реке Дон

На Дону остановлен грузовой ход
Теплоход «Альфа» врезался в ворота на реке Дон. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
«Теплоход „Альфа“ под флагом РФ столкнулся с воротами » — передает РИА Новости сообщение ГУ МЧС по Ростовской области. Отмечается, что инцидент произошел на Кочетовском гидроузле на реке Дон. В результате этого ход грузовых судов был приостановлен.
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