Теплоход врезался в ворота на реке Дон

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На Дону остановлен грузовой ход
На Дону остановлен грузовой ход Фото:

Теплоход «Альфа» врезался в ворота на реке Дон. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Теплоход „Альфа“ под флагом РФ столкнулся с воротами » — передает РИА Новости сообщение ГУ МЧС по Ростовской области. Отмечается, что инцидент произошел на Кочетовском гидроузле на реке Дон. В результате этого ход грузовых судов был приостановлен.

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Теплоход «Альфа» врезался в ворота на реке Дон. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. «Теплоход „Альфа“ под флагом РФ столкнулся с воротами » — передает РИА Новости сообщение ГУ МЧС по Ростовской области. Отмечается, что инцидент произошел на Кочетовском гидроузле на реке Дон. В результате этого ход грузовых судов был приостановлен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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