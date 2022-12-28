Владельцам iPhone начали устанавливать приложение Сбер в офисах банка

28 декабря 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Сбер будет разрабатывать веб-версию приложения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Владельцы iPhone теперь могут прийти в отделения Сбер, чтобы сотрудники помогли установить мобильное приложение. Об этом рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. «Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — цитирует ТАСС Царева. По его словам, такую услугу уже оказывают около 5 тысяч офисов. В апреле приложение «Сбербанк Онлайн» оказалось недоступно в App Store из-за санкций против России, сообщает «Национальная служба новостей». Затем для пользователей выпустили приложение СБОЛ, в котором можно было воспользоваться услугами банка, передает телеканал 360. Но через какое-то время его удалили из App Store. При этом уже установленные приложения Сбера продолжают работать на IPhone.

Владельцы iPhone теперь могут прийти в отделения Сбер, чтобы сотрудники помогли установить мобильное приложение. Об этом рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. «Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — цитирует ТАСС Царева. По его словам, такую услугу уже оказывают около 5 тысяч офисов. В апреле приложение «Сбербанк Онлайн» оказалось недоступно в App Store из-за санкций против России, сообщает «Национальная служба новостей». Затем для пользователей выпустили приложение СБОЛ, в котором можно было воспользоваться услугами банка, передает телеканал 360. Но через какое-то время его удалили из App Store. При этом уже установленные приложения Сбера продолжают работать на IPhone.