27 декабря 2022

Екатеринбурженка, обвиненная в убийстве трех детей, появилась в суде с новой запиской

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по мере пресечения матери, которая убила троих детей. Екатеринбург, петрова анастасия
У жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве заметили новую записку Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Екатеринбурженка Анастасия Петрова, обвиняемая в убийстве троих детей появилась на суде по избранию меры пресечения с новой запиской. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Записку на расстоянии прочесть трудно, удалось разглядеть некоторые слова и фразы: показания, даны под воздействием психотропных веществ и потерей контроля сознания. Вину в преступлении признаю», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 37-летняя женщина убила трех детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет. Задержанная аргументировала свой поступок тем, что в них вселился «полуденный бес».

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Екатеринбурженка Анастасия Петрова, обвиняемая в убийстве троих детей появилась на суде по избранию меры пресечения с новой запиской. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Записку на расстоянии прочесть трудно, удалось разглядеть некоторые слова и фразы: показания, даны под воздействием психотропных веществ и потерей контроля сознания. Вину в преступлении признаю», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 37-летняя женщина убила трех детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет. Задержанная аргументировала свой поступок тем, что в них вселился «полуденный бес».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...