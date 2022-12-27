Екатеринбурженка, обвиненная в убийстве трех детей, появилась в суде с новой запиской

У жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве заметили новую записку Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Екатеринбурженка Анастасия Петрова, обвиняемая в убийстве троих детей появилась на суде по избранию меры пресечения с новой запиской. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Записку на расстоянии прочесть трудно, удалось разглядеть некоторые слова и фразы: показания, даны под воздействием психотропных веществ и потерей контроля сознания. Вину в преступлении признаю», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 37-летняя женщина убила трех детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет. Задержанная аргументировала свой поступок тем, что в них вселился «полуденный бес».